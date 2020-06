Sanidad aconseja ahora evitar fumar en la hostelería... pese a que Simón le quitó importancia al contagio por tabaco

El Ministerio de Sanidad ha recomendado evitar el consumo de tabaco, así como de los productos relacionados al mismo, en los espacios de hostelería mientras dure la pandemia del Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

El departamento que dirige Salvador Illa se ha pronunciado así después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya avisado de que algunos productos de tabaco, como por ejemplo las cachimbas, pueden facilitar la transmisión del Covid-19 ya que suelen ser usadas por varias personas.

Además, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha avisado también de que el acto de fumar o 'vapear' aumenta la posibilidad de transmisión del virus a través de la boca, en el caso de que el cigarro convencional, los cigarrillos electrónicos o las cachimbas estuvieran contaminadas con el virus.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad ha informado de que SEPAR también ha concluido que al fumar y exhalar el humo, ya sea tabaco convencional o de los dispositivos electrónicos, se expulsan diminutas gotitas respiratorias que pueden contener carga viral y ser altamente contagiosa.

El Ministerio de Sanidad, hace recomendaciones sobre el CONSUMO DE TABACO Y RELACIONADOS EN EL ÁMBITO DE HOSTELERÍA DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 en la línea de las realizadas por SEPAR.https://t.co/dG0xpvVPcy#SEPARrespira#covid19 — SeparRespira (@SeparRespira) June 16, 2020

Por todo lo anterior, y en aplicación del principio de "precaución", Sanidad ha recomendado observar medidas especiales de higiene en relación al consumo de todo tipo de productos del tabaco y productos relacionados durante la pandemia por la Covid-19 evitando su consumo en los espacios de hostelería.

Simón le quitó importancia hace tres semanas

La directriz de Sanidad choca con lo que dijo a finales del pasado mes de mayo Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Simón hizo referencia al tabaco al ser preguntado por los periodistas, y restó importancia a la transmisión del virus por el humo desprendido al fumar.

"Tengo que decir que fumar no es bueno, ese es el primer punto. Las personas que fuman no tengo ninguna información que me permita decir que quitarse la mascarilla para fumar vaya a hacer que esta persona vaya a inhalar el virus, porque el virus no se transmite por aerosoles. Pero vuelvo a repetir, fumar es malo", dijo .

Los análisis de expertos no coinciden con aquella conclusión de Simón. Un estudio realizado por el doctor Stanton Glantz, del Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaquismo de la Universidad de California, reveló que el humo del tabaco o de un vapeador puede transportar el coronavirus hasta un fumador pasivo. El humo expulsado por los pulmones del fumador puede contener el virus, en caso de que esté infectado, transportándolo así hasta otras personas cercanas y corriendo el riesgo de que se contagien.

Veto a las 'cachimbas'

Finalmente, el Ministerio ha aconsejado eliminar el uso compartido de las pipas de agua, en aplicación de lo establecido en las respectivas órdenes ministeriales del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad.