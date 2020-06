Coronavirus.- Un 71,6% de les infermeres ha hagut de reutilitzar mascaretes FPP2 i 3, segons una enquesta de SATSE

Pel que fa a la implicació dels càrrecs intermedis del centre sanitari o sociosanitari en el qual treballen (caps de Servici, supervisors), aquests sanitaris els donen una nota de 6,1 sobre 10.

SATSE ha preguntat com van viure la situació de Covid i quals van ser les seues percepcions i experiències per a evitar que es torne a produir la mateixa situació en cas d'un possible rebrot. L'enquesta s'ha dut a terme entre finals de maig i principis de juny a un total de 608 infermeres i infermers de la Comunitat Valenciana, segons ha informat el sindicat en un comunicat.

Dels professionals enquestats, el 73,5 per cent treballa en hospitals, el 18,6% en centres de salut i el 3% en centres sociosanitaris. D'ells, el 88,1% ha tingut contacte amb pacients amb Covid-19 i l'11,9% no.

L'alta afectació de la malaltia dins del col·lectiu infermer, la falta de suficient material i equips de protecció, així com de proves diagnòstiques de la Covid-19, i les greus conseqüències que la seua lluita contra la malaltia ha suposat nivell personal i familiar són algunes de les principals conclusions de l'estudi i que, segons el parer de SATSE, "confirmen les successives i reiterades denúncies que des de l'organització sindical s'han realitzat tant a nivell nacional com internacional".

El material que més han hagut de reutilitzar les infermeres/s ha sigut la mascareta FFP-2 o FFP-3, en concret, un 71,6% dels professionals enquestats (7 de cada 10). D'altra banda, un 64,3% han reutilitzat mascaretes quirúrgiques i un 48% bates impermeables, mentre que un 20,5% va haver de tornar a usar granotes d'un sol ús.

Així, respecte a les mascaretes FFP-2 i FFP-3, el 23,1% de les infermeres enquestades han rebut mascaretes d'aquest tipus cada vegada que s'han exposat a un pacient positiu o amb sospita de Covid-19, davant del 21,4% que han rebut una mascareta d'aquest tipus per torn; el 19,2% una per setmana; el 17,9% quan es deteriora; el 6,4% no ha utilitzat material d'aquest tipus i l'11,9% no ha tingut accés mai a aquest tipus de mascareta.

Respecte a l'ús de la bata impermeable, el 48,5% de les infermeres enquestades han rebut una bata impermeable cada vegada que s'han exposat a un pacient positiu o amb sospita de Covid-19, davant del 22,7% que han rebut una bata d'aquest tipus per torn; el 4% una per setmana; el 7,3% quan es deteriora; el 8,6% no ha utilitzat material d'aquest tipus i el 8,8% no ha tingut accés mai a aquest tipus de bata.

Així mateix, set de cada deu infermeres de la Comunitat consideren que necessitarien més informació i formació sobre el maneig dels Equips de Protecció Individual (EPI) (el 72,3%), i un 33,2 per cent declara no haver rebut cap tipus d'informació i formació sobre aquest tema.

SÍMPTOMES

D'altra banda, el 19,4 % dels enquestats reconeix que ha tingut símptomes lleus de la malaltia; l'1,6% ho han tingut greus i el 78,9% no han tingut símptomes, una dada que "revela la proporció de professionals que poden haver estat contagiats sense tindre si més no símptomes".

Respecte a l'ajuda psicològica, un 15,2% de les infermeres/s valencians (el 14,4% dels espanyols) l'ha necessitada per la sobrecàrrega laboral i dures condicions que han hagut de suportar (estrés, ansietat, contacte permanent amb el dolor i, en moltes ocasions, la mort) davant del 84,8% de les infermeres/s valencians (el 85,6% dels espanyols) que no l'han necessitada, segons l'estudi realitzat per l'empresa Sondea.

Entre el 33 i el 35% dels professionals que tenen fills/es han tingut dificultats per a contractar persones que els cuiden mentre estan treballant, ja que moltes persones disposades a cuidar xiquets es "tiraven arrere" en saber que el pare, la mare, o tots dos progenitors eren professionals sanitaris.