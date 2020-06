Un total de huit projectes opten a convertir-se en les falles municipals del 2021

Acabat el termini perquè artistes fallers i equips multidisciplinaris presentaren les seues candidatures per a plantar en la plaça de l'Ajuntament l'any que vé, fins a huit projectes optaran a convertir-se en les falles municipals del 2021.

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha destacat "l'interés que un any més ha despertat aquesta crida a projecte". "Un any més, i ja van cinc, s'imposa el criteri artístic i faller per a triar les falles municipals i espere que el resultat siga molt il·lusionant i que el 2021, un any que segur serà molt especial, puguem gaudir de dos grans falles", afirma l'edil en un comunicat.

Serà demà dimecres i dijous quan dos jurats "despolititzats i paritaris" integrats per agents fallers, artístics i socials triaran els dos projectes que es plantaran en la plaça de l'Ajuntament, destaquen des del consistori.

Segons ha anunciat l'edil, tant el Gremi d'Artistes Fallers com València Capital del Disseny 2022 formaran part de tots dos comités de selecció.

Per a triar la falla gran completaran el jurat representants de la Interagrupació de Falles de València, de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de València i del Col·legi de Publicitaris de la Comunitat Valenciana; per a escollir la falla infantil municipal de 2021 els altres tres components del comité de selecció els designaran la Federació de Falles d'Especial, el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i Payasospital. D'aquesta forma, són ja cinc anys consecutius comptant amb el món faller per a triar les falles municipals.

PRESENTACIÓ PRESENCIAL

Els artistes o equips candidats presentaran presencialment els seus projectes i dialogaran amb els integrants dels jurats per a resoldre dubtes i posar el focus en alguns dels criteris avaluables, com l'aposta pels materials sostenibles, la singularitat o la sàtira.

La conformació detallada dels jurats serà secreta fins al moment de les eleccions. Com a testimonis del procés, sense dret a vot, estaran presents el regidor de Cultura Festiva i la secretària general de Junta Central Fallera.