Una niña de 9 años fallece en Murcia en un accidente con su patinete y su madre dona sus órganos para salvar a dos niños

Alicia, de 9 años, salió como muchas mañanas a pasear con su patinete junto a su hermano mayor por las calles de una pedanía de Murcia. La mala fortuna quiso que el aparato se descontrolase en una bajada, provocando el choque frontal de la niña con una moto de alta cilindrada. El impacto le produjo la muerte casi al instante.

A su llegada al hospital, a la madre le comunicaron la terrible noticia y le propusieron donar los órganos de Alicia a dos pequeños que se encontraban en tratamiento de diálisis. Su progenitora recordó entonces una conversaci´n que tuvo con la pequeña un día en la que le expresaba su deseo de donar sus órganos cuando fuese mayor.

June 16, 2020

"En ese momento me temblaba todo el cuerpo, pude hacerlo gracias a que estaba un primo hermano conmigo que me acompañó durante todo el proceso. Me dieron unos minutos y mi primo me dijo que sería precioso que el corazón de la niña viviera en el cuerpo de otra persona porque sería que no muriera. Entonces recordé la conversación que tuve con la niña y lo hice sin dudarlo", ha señalado la madre la pequeña al programa Espejo Público, de Antena 3.

Su madre ha destacado durante su intervención en el programa de Susanna Griso que su hija "tenía una calidad humana impresionante". "Sé que mi hija estaría encantadísima. Era una niña que se sensibilizaba muchísimo con temas que consideraba de especial necesidad", ha resaltado emocionada.