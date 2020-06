Las mejores películas de perros

8

101 dálmatas (One Hundred and One Dalmatians en su título original en inglés) es la decimoséptima película animada de Walt Disney Pictures. Dirigida por Clyde Geronimi, Hamilton Luske y Wolfgang Reitherman, producida por Walt Disney y basada en la historia inglesa, The Hundred and One Dalmatians de Dodie Smith, la película fue producida por Walt Disney Productions y lanzada en los Estados Unidos el 25 de enero de 1961. La película cuenta la historia de Pongo, un perro dálmata que forma una familia con Perdy, una perra de clase de su misma raza, al mismo tiempo uniendo a sus dos amos, Roger y Anita. Poco después, la pareja canina trae al mundo a un grupo de 15 cachorros que se convierten en el objetivo de la malvada Cruella de Vil ya que con ellos tendrá los 99 que quiere para hacer de los perritos montones de abrigos de piel.