Villanueva del Rosario acoge una concentración para rechazar la embotelladora y preparan una manifestación

De igual modo, está previsto que también este miércoles, 17 de junio a las 19.00 horas, tenga lugar otra concentración en la plaza Del Prado de Villanueva del Trabuco. El objetivo de ambas concentraciones, que esperan que sean "multitudinaria", ya que está previsto que acudan personas de diversos pueblos, es "sobre todo informativa y para aunar esfuerzos".

Así lo ha informado el portavoz de la Plataforma contra la extracción y la venta privada del agua de la Sierra de Camarolos-Las Cabras, Cyro García, que ha indicado que está previsto a finales de junio, el día 25, una manifestación, cuyo recorrido acabará en la embotelladora "y que se vea que aquí no queremos eso".

"No es que no la queramos porque nos parezca bien o mal, es que no la queremos porque realmente nos va a afectar de forma negativa, tanto al consumo humano como al medio ambiente", ha incidido en declaraciones a Europa Press.

Desde la plataforma rechazan este proyecto de la embotelladora de agua, "que pretende extraer 18 litros por segundo de la masa de agua que afecta a unas poblaciones en las que todos los veranos sufrimos cortes en el suministro y grandes restricciones".

"Estamos en una cuenca deficitaria", ha vuelto a recordar, precisando que en verano, en algunos casos, hay restricciones de agua. Asimismo, ha advertido de que la extracción de agua para la embotelladora "nos va a afectar de forma negativa".

"La afectación negativa es directa y estamos totalmente en contra", ha incidido, criticando que "se venda el humo de que no nos afectará". De igual modo, ha lamentado otra "incongruencia" asociada a la planta y es que se sigue adelante con ese proyecto y con "el trasvase de Iznájar a la comarca de Antequera para asegurar el suministro de agua a esta zona que es deficitaria en época estival".

Por otro lado, ha dicho que "es cierto que la embotelladora ha hecho todo el recorrido legal a la hora de la obtención de permisos, entre otros, pero apoyado en desinformación", ha criticado, añadiendo que cuando "se informa se puede opinar y generar una reflexión, a favor o en contra, pero no se puede engañar a la población".

En relación con el empleo, el portavoz de la plataforma ha rechazado que se vayan a crear, como dicen, "100 puestos de trabajo en una embotelladora mecanizada, cuando en su proyecto de actuación aprobado en el Ayuntamiento recogen ocho", ha dicho.

El pasado 4 de junio el municipio malagueño de Villanueva del Rosario reclamó a la Delegación Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga la "paralización inmediata" de la planta.

Así lo señalaron en una rueda de prensa el alcalde de Villanueva del Rosario, Juan González (PSOE); y los regidores de Villanueva del Trabuco, José María García Campos (Trabuco Si); Colmenar, José Martín (PSOE); Alfarnate, Juan Jesús Gallardo (PSOE); Alfarnatejo, Daniel Benítez (PSOE); y Casabermeja, José María García Fernández (PSOE).

"No entendemos cómo en una cuenca deficitaria como es la nuestra se pueden dar pie a estas iniciativas, puesto que puede perjudicar al suministro de nuestros habitantes, ya no solo de Villanueva del Rosario, sino de los pueblos que nos alimentamos de esta misma masa de agua", dijo González, quien anunció que, junto con Villanueva del Rosario estaban coordinando acciones conjuntas para llevar a cabo.