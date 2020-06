La mare de Marta Calvo, "destrossada i abatuda", lamenta que a Espanya "ix barat matar i violar"

La mare de la jove s'ha pronunciat així en un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, amb el qual ha volgut agrair la tasca de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) i manifestar com se sent quan es compleixen set mesos de la desaparició de la seua filla.

"Sóc una mare abatuda pel dolor i la desesperació", comença dient en l'escrit, en el qual afig que també se sent "frustrada" per no poder fer més d'allò que fa. "Hi ha una xiqueta amb una vida truncada, una mare destrossada, una família afonada pel dolor, un germà que mai més podrà gaudir de la seua germana, i unes lleis que poc ajuden", ha criticat.

I en aquest sentit afig: "I ja no és que ajuden poc, és que ens tenen totalment desprotegits, venuts, doncs als assassins, violadors o maltractadors els ix barat en aquest país matar, violar, vexar o maltractar", opina.

La mare de Marta Calvo es dirigeix a polítics i jutges per a preguntar-los si sabien que l'únic arrestat per aquests fets estava a Espanya amb el seu permís de residència caducat, a més de condemnat per tràfic de drogues. "Coneixien que se li va posar en llibertat amb fiança fins a la celebració del seu pròxim juí? Paren-se a pensar, si aquest senyor no haguera gaudit d'eixa llibertat sota fiança, o haguera sigut deportat al seu país per no estar els seus papers en regla quan li van caducar, hui Marta estaria amb mi".

I lamenta que ho va tindre de front, després que la seua filla li manara la ubicació de la vivenda a la qual es dirigia i de no saber d'ella en diverses hores, i li va negar haver estat amb ella, i fins i tot conéixer-la. Després es va entregar a la guàrdia civil. "Malgrat açò, arrestat i empresonat, s'acull al seu dret a no declarar, i Marta segueix sense aparéixer. És necessari tot aquest patiment?", s'ha preguntat.

"De veres que en aquest país anem a seguir perdonant aquesta classe d'individus amb condemnes irrisòries?; Quan van a canviar les lleis?; Per exemple la del dret a no declarar?", s'ha seguit interrogant.

"MÉS PROTEGITS EN LA PRESÓ"

Al seu entendre, les lleis estan "obsoletes" i "no fan justícia". "Presó màxima amb o sense cos, obligació de declarar i declarar la veritat o més pena, i menys condescendència amb aquests individus que al final estan més protegits ells en la presó que nosaltres i els nostres fills en el carrer", ha postil·lat.

"Espanya i els espanyols som un país que mereixem més i millor (...) Estem totalment desprotegits, vivim amb por sumada al dolor, ràbia i impotència, mentre aquests delinqüents estan en les presons amb menjar, beguda, gimnasos, tot tipus de comoditats, protegits, cures, cotitzant i amb dret a atur, podent estudiar gratuïtament, mentre la resta dels espanyols fem un esforç per treballar".

La mare de Marta Calvo es mostra "conscient" que aquests delinqüents estan privats de llibertat, però adverteix: "Se l'han buscada, i mentre ells solament viuen coartats de la seua llibertat, la meua filla Marta Calvo Burón, no viu. Mentre a aquests assassins les seues famílies poden anar a visitar-los, jo ja mai més podré dir vaig a veure a la meua filla Marta. Senyors, dolor, molt de dolor, lleis obsoletes, poc dures, i que deixen al delinqüent assassí o violador seguir fent el que en gana els vé, doncs a fi de comptes els ix barat", ha reiterat.

"A la meua filla ja ningú me la va a retornar amb vida, lluite per donar-li el seu descans en pau i fer-li justícia com ella mereix, però vaig a lluitar perquè les lleis canvien i en mans dels polítics hi ha molta força perquè açò s'aconseguisca. Pense i crec que ens ho mereixem, que es pot aconseguir canviar aquestes lleis, endurir-les (...) Crec que davant lleis més dures i condemnes més dures, aquests depravats assassins, violadors i delinqüents se'l pensarien una miqueta més, potser fins al punt de no fer-ho".