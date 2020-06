El Ejército se disculpa por encañonar a un chico de 16 años en Jaca

El coronel jefe del Regimiento Galicia 64, con base en Jaca, ha pedido disculpas a la madre de un menor de 16 años que fue encañonado por un soldado cuando volvía a casa a las 22:30 horas de la noche, según ha informado el diario Heraldo.

Al parecer, el joven regresaba a su domicilio cuando se cruzó con cinco militares de dicho regimiento que se encontraban realizando maniobras en el casco urbano de la localidad oscense, y al subir "unas escaleras comunitarias" uno de ellos le apuntó con un arma.

La madre del adolescente denunció los hechos en las redes sociales asegurando que "uno de los militares apuntando con el arma a mi hijo. ¡Increíble!". Un mensaje que ha llevado al alto cargo a disculparse con ambos.

La mujer ha aceptado las disculpas aunque ha dicho que "no me parece ni medio normal que hagan maniobras en el casco urbano de Jaca, de noche y encima el militar de marras no ha bajado el arma en ningún momento", según ha recogido El Mundo

Desde El Ejército han informado de que los soldados tienen que llevar el arma, aunque la instrucción es que deben portarla colgada del hombro y nunca en posición de disparo. Además, han atribuido el suceso a la falta de experiencia del militar, ya que el batallón, que se estaba trasladando desde el cuartel de San Bernardo hasta la zona de monte, donde iban a tener lugar las maniobras, estaba compuesto por "soldados de nueva incorporación", y han argumentado que "cualquiera más veterano nunca lo hubiera hecho".