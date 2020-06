Coronavirus.- Ayuntamiento pide personal para Servicios Sociales con fondos del Plan Invierte Social

La concejal Helena Fernández señala en un comunicado que el sistema de Servicios Sociales "precisa dotarse de recursos personales y reforzar así las estructuras básicas de Atención Social" para que la ciudadanía pueda conocer y acceder a todas las prestaciones, servicios y demás derechos que establezcan las distintas administraciones públicas.

A su juicio, "para poder prestar este servicio de calidad, el sistema no puede permitirse estar frágil y con carencias para no entrar en caos o colapso, al igual que ha ocurrido con el sistema sanitario". Es por ello que "hay que contar con unos cimientos estables y seguros para afrontar las situaciones venideras derivadas de la Covid-19 con la dotación de personal necesario".

Así las cosas, el Ayuntamiento solicita cinco profesionales del Trabajo Social y de un profesional de la Educación Social. Esta contratación de técnicos medios durante un año supondría un coste de 252.724,68 euros, cantidad a la que hay que sumar la de 98.061 euros por la contratación también de tres auxiliares administrativos, por lo que el coste total de dichas contrataciones supondría una cuantía de 350.785,68 euros.

Fernández recuerda que antes de la declaración de la pandemia los Servicios Sociales Comunitarios "ya venían padeciendo las consecuencias de los recortes sufridos por la anterior crisis económica", y la situación actual generada por la crisis del coronavirus no sólo está afectando a la población más vulnerable, sino que "está llegando a muchas familias que no habían acudido nunca a los Servicios Sociales y que durante la paralización de la actividad económica han perdido sus empleos y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas".

Al hilo, la edil apunta que el Ayuntamiento de Cádiz ha invertido más de un millón de euros en ayudas sociales durante los dos meses que lleva decretado el estado de alarma a causa del coronavirus. Igualmente, resalta el "gran esfuerzo" que realiza el personal técnico de su Delegación para poder atender toda la demanda, ya sea a través de llamadas telefónicas o por correos electrónicos debido a las medidas de prevención y recomendación para evitar el contagio de la Covid-19.

Como dato, la concejal resalta que durante el año pasado Servicios Sociales atendió a un total de 3.381 familias, mientras que en los cinco primeros meses de 2020 la cifra asciende a 2.827.