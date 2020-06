Expertos no ven indicios de que fumar sea factor de riesgo y estudian si la nicotina puede incluso ayudar

El inmunólogo italiano y profesor de la Universidad de Catania, Riccardo Polosa, aseveró que hay pequeños estudios que muestran datos de que los fumadores podrían ser hasta cinco veces menos propensos a contagiarse, aunque reconoce que manejan muestras no demasiado representativas.

Durante el Foro, que este año y consecuencia de la crisis del coronavirus se emitió solo por internet, Polosa resaltó datos de un estudio israelí con 114.545 sujetos que apuntan que la incidencia de coronavirus en fumadores es de la mitad que en la población general.

Se trata del estudio 'Smoking at the risk of covid-19 in a large observational population study', que también citó el cardiólogo Konstantinos Farsalinos que, por su parte, ha hecho hasta 30 estudios observacionales con más de 10.000 sujetos.

Los datos de Farsalinos apuntarían a que los fumadores tienen una"menor probabilidad de ser hospitalizados" aunque sí explicó que son más susceptibles a sufrir efectos más severos, algo que relacionó con que padecieran de antemano enfermedades respiratorias o coronarias.

Para Polosa "no hay un impacto claro de fumar en la mortalidad o la severidad" en los casos de coronavirus y defendió que fumar "no apunta ser un factor de riesgo", aunque matizó que "el jurado aún está deliberando" al respecto, para lo que hacen falta más estudios y datos. Sobre vapear, por su parte, dijo que es "altamente improbable" que sea un "motivo de riesgo".

Farsalinos dijo que en sus datos la probabilidad de ser fumador y contagiarse de coronavirus es hasta un 55 por ciento inferior a la población general y puso de manifiesto la "baja prevalencia de fumadores hospitalizados".

¿PUEDE LA NICOTINA AYUDAR?

Farsalinos apuntó también la posibilidad de que la nicotina pueda ayudar debido a su "propiedad antiinflamatoria" y si podría permitir que la respuesta autoinmune del cuerpo se desarrolle de manera más efectiva. Eso sí, detalló que otros efectos negativos de fumar podrían estar "enmascarando" estos potenciales efectos positivos.

Desde el punto de vista científico se trataría de conocer mejor la vinculación entre el receptor nicotínico y la presencia de determinadas encimas para ver si la "nicotina podría ser un candidato potencial para regular esta situación". Para confirmar la que reconoció que se trata de momento de una "hipótesis" es necesario "experimentos en animales y población humana".

El investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Roberto Sussman, indicó durante su presentación que la relación entre vapear y mayor riesgo de contagio del coronavirus es "especulativa y no demostrada".

RECHAZO A QUE EL VIRUS PERMANEZCA EN EL VAPOR O EL HUMO

También que los estudios no demuestra que el virus permanezca en el vapor ni en el humo del tabaco y que ello sea un vehículo de contagio. "Fumar y vapear está negativamente correlacionado con la infección del coronavirus", sostuvo.

De hecho, concluyó con datos sobre contagiados en los que el 3,9 de los que vapean han resultado positivos, siendo el 4,7 por ciento para los fumadores y del 10,2 por ciento para los no consumidores de nicotina.