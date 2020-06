Oriana Marzoli y Leticia Sabater se enzarzan en el estreno de 'La casa fuerte': "Eres una paleta"

Este jueves se estrenó La casa fuerte, la apuesta veraniega de los realities de Mediaset. Pero no por ser una gala de encuentros, humor y presentaciones iba a ser amistosa. Y es que no faltaron momentos de tensión y conflicto, la mayoría de ellos protagonizados por Oriana Marzoli.

La concursante más fugaz de los formatos de entretenimiento tuvo para todos. Tras su llegada al recinto a bordo de un tuc tuc, llegó Iván González, el chico al que Marzoli está conociendo. De primeras se vio que la idea que tienen de su relación es distinta, estando ella más comprometida que él. "Tengo el corazón bastante libre y el cuerpo un poquito golfo después de este tiempo encerrado en casa", comentó González.

Ante estas palabras, Oriana le dijo, en tono amenazante: "Si pasara algo con alguna de la casa significaría que tienes mal gusto, no pasa nada. Porque todas son más feas que yo". Desde el plató, Rafa Mora contó que Oriana "es muy de pillarse", y que "lo va a pasar mal".

Oriana Marzoli y Leticia Sabater se enzarzan

Más tarde, llegaron Yola Berrocal y Leticia Sabater, que forman parte también de los asaltantes, junto a Iván, Oriana, Macarena y Labrador. La creadora e intérprete de La Salchipapa ya en el vídeo de presentación dejó claro que sentía animadversión por la chilena: "No puedo con Oriana González".

Y no tardaría mucho en mostrarlo, pues nada más llegar y tras vacilar a todos sus compañeros excepto a Oriana, comentó entre risas: "Al principio he dudado de si era ella, porque me sorprendía que siguiera aquí después de 10 minutos". Marzoli optó por dirigirse al presentador: "Jorge, ¿esta señora va a tener tiempo de meterse en cualquier momento conmigo?". Ese "señora" no le sentó nada bien a Sabater, pero Marzoli no reculó: "Señora, que ya está usted mayor".

Después, Sabater volvió a sacar el tema del rápido paso de Marzoli por varios realities: "Habla ahora lo suficiente, ya que no vas a durar mucho aquí". Sin embargo, el poco aguante de la influencer en Supervivientes, se compensa con su éxito en otros formatos chilenos, y rápidamente se lo hizo saber. "En Chile he estado en tres y he ganado uno, infórmate".

Por último, Sabater atacó con el apellido de Oriana, que se viene cuestionando los últimos días en las redes, llamándola "Oriana González". "En mi DNI, que es italiano, aparecen los dos de mi padre, pero soy González y Marzoli, que es el de mi madre, pedazo de paleta, ignorante", zanjó la discusión una encendida Oriana.