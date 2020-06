Jorge Javier Vázquez: "No permitiré que haya discursos en mi programa que pisoteen nuestros derechos"

Después de la edición de Supervivientes más difícil y convulsa, marcada por el coronavirus, Jorge Javier Vázquez se pone ahora al frente de la más tranquila –esperemos– La casa fuerte, un alocado –ojalá– reality show de convivencia con famosos que arranca esta noche a las 22.00 h en Telecinco.

¿Qué es lo que más le apetece de La casa fuerte? Esa mezcla tan explosiva de personajes tan dispares. Son personajes que conozco desde hace años y que a mi particularmente me entretienen mucho y que sé que el público tiene mucha complicidad con ellos por un montón de razones, entre otras porque los conocen desde hace muchos años.

Y hay nuevas adquisiciones que son debilidades mías, como por ejemplo Mayte Galdeano o la madre de María Jesús Ruiz, que son dos personas en las que confío muchísimo.

El elemento de tener que asaltar las habitaciones unos a otros dará mucho juego, ¿no? Cuando me contaban la dinámica los responsables de la productora ya nos daban ataques de risa por lo que podría suceder. A mí me hace gracia que nos inventemos juegos de este tipo. La gente se va a sorprender. Me cuentan que hay pruebas muy divertidas.

Tú estás en un juego y lo que desde fuera parece una bobada dentro se convierte en una cuestión de Estado. Si estas en un juego tienes que ir a por todas.

¿Aún quedan prejuicios sobre este tipo de tele y el entretenimiento? Creo que ya no. Lo que me gusta del entretenimiento es que la gente lo puede ver desde diversos planos. Hay gente que se entretiene con una cosa del programa y otros con otra. Eso lo noto con la cantidad y gente diversa con la que hablo de estos programas y con la gente tan variopinta que me escribe al móvil y que me dicen que están enganchados y que se descojonan con lo que sucede.

Ahora nadie pone en duda y más después de lo que ha sucedido, la importancia del entretenimiento en la televisión. Y en eso Mediaset es la número uno.

¿Cuál es el perfil más raro que le ha escrito? Hay muchísimas actrices con Goya que están absolutamente enganchadas. Y, no creo que les moleste, pero de los Javis recibo muchos mensajes sobre programas que presento. El otro día lo estaba pensando, que ellos se han nutrido en varias ocasiones del universo Mediaset para algunas de sus series, que me encantan.

Las he visto muchas veces. Ayer mismo me puse escenas repetidas de Paquita Salas y no paraba de reírme.

Supervivientes ha salido contra viento y marea… Lo vivíamos con inquietud, porque no sabíamos lo que iba a suceder. El equipo tomó todas las medidas de seguridad habidas y por haber para que tanto los participantes como el equipo técnico estuviera seguro.

Hubo galas en las que tuvo que prescindir de maquillaje y peluquería, ¿cómo vivió eso? Lo viví con muchísima tranquilidad. Para mí fue una experiencia apasionante hacer televisión en tiempos de pandemia y salir a trabajar desnudo, no sólo metafóricamente, porque salíamos sin maquillaje, sin peluquería, el equipo técnico era mínimo, no había público… para mí ha sido una experiencia que voy a recordar toda la vida. Fue una sensación de ‘esto es lo que toca y si lo que toca es estar aquí trabajando, sin artificios, pues adelante’. Y también ha sido una liberación, porque han sido como tres cuartos de hora que gané para mi vida.

¿Cómo encaja las críticas? ¿Se obsesiona con Twitter? Tengo que decir que no controlo mucho. Lo que más utilizo es Instagram y en lo demás no estoy muy al tanto. Pero entiendo que a la gente le guste y no le guste, es normal. A mí también hay gente que me gusta cuando sale por la tele y gente que no.

Con los años una de las cosas que más he aprendido y que más tranquilidad me ha dado es la aceptación.

Le han dicho los médicos que trabaje todo lo que quiera… ¿No coge vacaciones? Me tiré 21 días en Tailandia en Navidades, en la playa y en agosto tengo todo el mes de vacaciones y parte de septiembre, supongo. Voy bien servido de vacaciones.

¿Cómo ve a Sonsoles Ónega? Me encanta. Estuvo en Sálvame y me lo pasé genial con ella. Lo importante en la televisión de entretenimiento es que te guste y que lo disfrutes y Sonsoles lo está disfrutando. Que el presentador disfrute es fundamental para que lo haga la gente. Y a Sonsoles le está pasando eso: se está divirtiendo con todo lo que está pasando.

¿Hay necesidad de nuevos personajes en la tele, de anónimos? En la propia dinámica de la televisión, donde todo evoluciona muchísimo, los propios espectadores tienen poca paciencia para engancharse a caras nuevas, creo. Es mucho más sencillo hacer un programa con personajes conocidos. O al menos que a la gente les suene de algo. Ha pasado con todo, vivimos en una sociedad donde prima la inmediatez y familiarizarte con caras nuevas no es sencillo. Está muy bien que haya esos formatos, pero los veo complicados en cadenas como Telecinco.

¿Volverá Gran Hermano algún día? Espero que vuelva, porque para mi ha sido… espero y rezo para que vuelva.

¿Le veremos ir a La casa fuerte? No tengo ni idea, pero intuyo que como el programa va a ser tan loco yo estoy dispuesto a hacer lo que sea.

A Milá la vimos pasando unos días dentro de la casa de Gran Hermano. Ya ha salido usted sin maquillaje, ¿el siguiente paso es vivir rodeado de cámaras? Depende de como esté la casa, porque yo soy una persona que valora mucho las comodidades. Mi habitación, mi baño, mi comida ordenada… lo echaría en falta. Por eso no voy a Supervivientes, creo que no tendría el valor.

Y por no ver las costumbres matinales de Mayte Galdeano… No, no, a mí Mayte Galdeano me encanta. El martes estuve en el hospital haciéndome la revisión y por precaución tuve que pasar la noche allí y pasé buena parte del tiempo escuchando los audios que me manda, imitando los sonidos más diversos.

¿Eso tiene prescripción médica? Yo me intercambio los mensajes de Mayte con amigos míos y nos descojonamos de la risa. Y no hay nada más terapéutico que la risa.

¿En la revisión salió bien? Sí, todo bien.

No le pesa posicionarse políticamente, ¿lo ve como un privilegio o como un deber? Lo veo como una conquista de la libertad. A punto de cumplir los cincuenta si uno no se siente libre… una de las grandes conquistas de la edad es la libertad y el poder estar en una sociedad en la que uno se pueda manifestar políticamente sin que eso le pueda llegar a pasar factura.

Se posiciona usted a la izquierda, pero tiene colaboradores autodeclarados de derechas… Para que luego digan que soy un dictador, sí, sí… (risas). Sálvame es un reflejo de la sociedad española, en la que cabe casi de todo.

¿Casi? A mí hay un tipo de discurso que no me gusta y que no acepto y un tipo de pensamiento al que creo que no se le debe dar voz y contra el que voy a estar luchando en la medida de mis posibilidades. Creo que estamos siendo demasiado blandos y demasiado permisivos con un tipo de mensaje que no es de recibo.

¿Cuales son esas posibilidades? ¿Cuánto poder o capacidad de decidir tiene Jorge Javier Vázquez en Mediaset? No, no, no, yo sólo soy un presentador y no quiero ser más que un presentador. Dentro de eso lo que no estoy dispuesto es a permitir a que haya discursos en mi programa que pisoteen nuestros derechos, porque nos ha costado muchísimo conseguirlos como para que alguien los llegue a poner en duda.

¿La pandemia se ha gestionado bien, mal, regular? Lo único que puedo decir es que si hubiera elecciones ahora votaría al PSOE. Estoy feliz con este gobierno de coalición. ¿Se podría haber hecho mejor? Seguramente, pero de lo que estoy convencido es de que me alegro de que cuando esto ha pasado hubiera un gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

¿Por qué? Fundamentalmente porque la alternativa me parece nefasta, horrenda. Tenía razón una frase que leí, creo que de Leonard Cohen. que decía “a veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están del otro lado”. Y para mí quienes están al otro lado representan la intolerancia, el horror y la vuelta atrás.

¿Cómo se informa en este asunto? Como pongo en Lecturas, para estar al tanto del coronavirus prefiero escuchar a Fernando Simón y no a majaderos con teorías conspiratorias.

¿Le ha enseñado algo todo esto? Lo que he aprendido con la pandemia es que la derecha vive con la sensación de que el país les pertenece y de que cuando gobiernan los otros están usurpándoles el poder. No, señores, aquí todos somos españoles. Había un lema del orgullo que decía: "Rojo, maricón y tan español como tú".