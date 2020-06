Ribó niega improvisación en las obras de Plaza del Ayuntamiento y dice que el proyecto actual es provisional

Igualmente, ha dicho que la intervención se enmarca en el proyecto "València ciudad de plazas", presentado por el gobierno municipal, y en el "cambio de paradigma de las ciudades" y de los modelos de movilidad. Ribó se ha pronunciado así en el pleno extraordinario celebrado en el consistorio e impulsado por la oposición -PP, Cs y Vox- para abordar la reforma de la Plaza del Ayuntamiento.

Se ha debatido la propuesta para paralizar las obras de peatonalización provisional de este enclave y la petición de comparecencia del alcalde para dar cuenta del "encargo directo" para el diseño de esta actuación, como pedía la oposición. La paralización solicitada ha sido rechazada con los votos del gobierno local.

El alcalde ha señalado que esa petición era "lo mismo" que lo planteado "hace quince días en un pleno" diferente desde la oposición. "Es un déjà vu, es exactamente lo mismo pero volveremos a discutirlo", ha expuesto. Asimismo, ha explicado que esta remodelación constaba de "cuatro fases: participación, peatonalización provisional, concurso de ideas, y proyecto y ejecución" y ha afirmado que es una actuación "que tarda años". Ha precisado que ahora se está en "la peatonalización provisional" y que cuando concluya se seguirá el calendario previsto.

El responsable municipal ha insistido en la provisionalidad de los trabajos actuales y ha apuntado, respecto a las críticas de la oposición por el trazado de la C-1 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) a través de la plaza, que "es perfectamente posible" que partir del concurso de ideas "se llegue a la conclusión de que no tiene que pasar nada" por ella.

No obstante, ha destacado el número de usuarios de esta línea, "más de 23.000 personas" y "más del 40% de Bono Oro" desde que entró en funcionamiento recientemente, por lo que ha dicho que "funciona bien en su función de transbordo". "Tenemos que hacer un cierto proceso. Es importante", ha resaltado sobre el desarrollo de la peatonalización, además de insistir en que ahora "la plaza no está en su fase definitiva".

Joan Ribó ha agregado que en el siglo XXI la ciudad se ve "de otra manera" porque "hay un cambio de paradigma" y "las plazas se aislan". "Hay cambios que se tienen que hacer. Las cosas cambian y la movilidad también cambia. Lo llevamos en el programa", ha reiterado.

El edil del PP Carlos Mundina ha dicho que "la peatonalización de la plaza más emblemática de la ciudad no se la cuestiona nadie" pero sí "cómo se está haciendo" y que se haya acometido "en el peor momento", durante el estado de alarma por la Covid-19. Ha censurado que la haya diseñado "la colla d'amics", en alusión a la firma La Paisatgeria elegida para este fin, y que pague y coordine las obras la EMT, al tiempo que ha defendido que por la plaza no pase transporte público.

Mundina ha pedido que se "rectifique", que se llegue "a consensos", escuchando a vecinos, usuarios y expertos y que se haga el concurso ya. Por su lado, el portavoz de Cs, Fernando Giner, ha instado a la vicealcaldesa y edil de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez (PSPV), a dar un "puñetazo en la mesa" y a reclamar que sea su departamento el que se encargue de la reforma de la plaza del Ayuntamiento y no la EMT.

"EN TRES DÍAS" Y "A DEDO"

"Qué sentido tiene que lo haga la EMT un medio propio que reconoce que no tiene recursos y medios para hacerlo", ha preguntado Giner, que ha censurado también el uso de "contratos menores", contemplados para "situaciones extraordinarias" que ha dicho no haber visto en el expediente, y adjudicaciones "en tres días" y "a dedo". "Es un movimiento extraño que convendría que aclararan", ha agregado, tras lo que ha detallado que lo que se pide es que se aplacen las obras y no que se anulen y ha reclamado "transparencia".

El edil de Vox Vicente Montañez ha dicho que la del Ayuntamiento es "la plaza de los tubarros" con los maceteros instalados y ha calificado sus obras de "despropósito", "de patada al urbanismo" por parte de "Grezzi y sus secuaces" y de "asalto a mascarilla armada aprovechando el confinamiento".

Montañez y después del portavoz de su grupo, Pepe Gosálbez, han instado también a Gómez a ejercer de "concejala de Urbanismo" y a asumir una intervención que han lamentado que haga EMT por no ser su competencia. Desde Vox han solicitado también "transparencia" y han considerado "oscura" y "opaca" el diseño de la plaza y su encargo, además de criticar que se use "la participación como trampa".

La comparecencia del alcalde para hablar del encargo del diseño de la plaza del Ayuntamiento se ha sustituido por la intervención del edil de Movilidad y presidente de EMT, Giuseppe Grezzi, en quien ha delegado Ribó. Grezzi ha reiterado que la peatonalización está en el programa de gobierno "refrendado por la ciudadanía", ha afirmado que es un proyecto "que no se ha escondido" y ha dicho que los contratos se han publicado y que la oposición ha tenido acceso a la documentación.

"A TRANSPARENCIA NO LE GANA NADIE"

"A este gobierno a transparencia no le gana nadie", ha manifestado, tras lo que ha asegurado la "legalidad" de "todos los contratos" con La Paisatgeria y ha defendido los contratos menores "por urgencia" ante "el interés de peatonalizar rápidamente" y generar "espacios de calidad". Ante la petición de la oposición para invertir ante la Covid-19 en ayudar a ciudadanos, autónomos y comercios, Grezzi ha apuntado que "el dinero de la obra" de la plaza "va a empresas que generan trabajo".

La portavoz del PP, María José Catalá, ha criticado, como Cs y Vox, que fuera Grezzi, "el último de la fila", y no el alcalde el que hablara y ha pedido a Ribó que "no se esconda" y diga si las obras de la plaza están hechas con "rigor y transparencia". Además, ha reclamado que la EMT se preocupe "de su estafa" y de "su economía" y no de esta actuación y ha censurado los "contratos menores exprés" y los maceteros recibidos.