Jordi Évole publica un vídeo inédito de Rosa María Sardà hablando de la muerte: "La gente no está preparada para eso"

El programa Lo de Évole fue uno de las útimas ocasiones en las que pudimos ver a la fallecida Rosa María Sardà, que ha muerto hoy en Barcelona a los a los 78 años a causa de un cáncer.

La actriz y presentadora dio muestras de su buen juicio y templanza mientras respondía a las preguntas de Jordi Évole, al que le habló del cáncer, de su cáncer y de cómo es esa enfermedad.

Pero la entrevista no se emitió completa. Hoy mismo Jordi Évole ha hecho público un fragmento no emitido de la artista en la que habla sobre la muerte y cómo no estamos preparados para enfrentarnos a ella a pesar de ser algo "natural".

"La gente no está preparada para eso, no nos preparan. Morirse es una consecuencia de estar vivo. Hay culturas donde se prepara a la gente para eso, pero aquí no, aquí para nada", decía Sardà en el fragmento publicado.

"Este fragmento no lo emitimos. Porque tenías razón, Rosa María. No estábamos preparados para que te fueras", decía el tuit del programa Lo de Évole junto al vídeo en un sentido mensaje de despedida.