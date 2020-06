Lola Ortiz anuncia por sorpresa que mantiene una relación con la cantante Leklein, exnovia de Nagore Robles

Pareja sorpresa en el mundo rosa. Ha sido una de las protagonistas, en este caso Lola Ortiz, exconcursante de MyHyV y Supervivientes, la encargada de dar la noticia a través de su canal de Mtmad.

La joven ha anunciado por sorpresa, ya que muy pocos se lo esperaban, que mantiene una relación desde hace "varios meses" con Vanesa Klein, conocida como LeKlein, aspirante a representar a España en Eurovisión en 2017. Además, en el tema más personal, mantuvo una relación, aunque no duró mucho, con Nagore Robles, también del universo Mediaset.

"He conocido a una persona maravillosa y llevamos varios meses de relación, pero he querido ser prudente y no lo quería contar hasta que esto tuviera un poquito de contundencia", ha comentado la joven canaria en el vídeo.

Confirma así de manera natural algo de lo que nunca ha hablado abiertamente, que es bisexual. "Siempre me he enamorado de hombres, pero, como he cambiado y he quitado esos límites que yo misma me ponía, quizás cabía la posibilidad de conocer a una mujer", indica.

Una relación que surgió a raíz de que las presentara Amor Romeira y, según desvela, va viento en popa. "Nos entendemos mucho más de lo que me he podido entender con un hombre en muchos aspectos. Aparte tiene esa parte de amiga y puedo contarle todo sin sentirme juzgada".