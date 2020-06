Coronavirus.- Mercadona augmenta un 15% les vendes dels productes per a preparar barbacoes

L'assortiment, compost per múltiples referències diferents i elaborat per més de 30 proveïdors, segons la zona de venda, està compost per carns fresques com mitjanes de vedella, costelles i entrecots, i per preparats com embotits, hamburgueses i broquetes.

A la Comunitat Valenciana destaquen els Proveïdors Totaler Costa Brava Mediterranean Foods, Elaborats Càrnics Medina, Dadyma i Embotits Martínez, com a part dels fabricants responsables d'elaborar l'assortiment.

Entre les últimes novetats de l'assortiment incorporades en les botigues d'Espanya, destaca el Pollastre Xurrasco, pollastre xicotet partit per la mitat de carn sucosa, molt comuna a Portugal, i "ideal per a fer a la brasa", asseguren des de la companyia.