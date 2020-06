Películas que tienes que ver antes de morir

8

PETE DOCTER, LEE UNKRICH Y DAVID SILVERMAN, 2001



Monsters Inc. es la mayor empresa de miedo del mundo, y James P. Sullivan es uno de sus mejores empleados. Asustar a los niños no es un trabajo fácil, ya que todos creen que los niños son tóxicos y no pueden tener contacto con ellos. Pero un día una niña se cuela sin querer en la empresa, provocando el caos.