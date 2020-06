Así ha sido el reparto de temas de la Gala 13, la Final de 'OT 2020': cantarán sus 'singles' y con los exconcursantes

OT 2020 está a punto de terminar. Ya solo quedan en la Academia los cinco finalistas, Nia, Hugo, Eva, Anaju y Flavio, y el próximo miércoles se celebrará la gran final y se conocerá al ganador del concurso.

Por ello, los concursantes han asistido al que es su último reparto de temas, un reparto muy especial donde no solo han elegido sus últimas canciones, sino que también cantarán con sus excompañeros y sus propios singles.

Canción grupal: Un medley de las canciones de la Gala 0 de los cinco concursantes.

Nia: Say Something, de Christina Aguilera.

Hugo: Radioactive, de Imagine Dragons.

Eva: People Help the People, de Birdy.

Anaju: Seven Rings, de Ariana Grande.

Flavio: Death Of A Bachelor, de Panic! At The Disco.

Sus 'singles'

Nia: Ocho maravillas.

Hugo: Demonios.

Eva: Dumb.

Anaju: Me iré.

Flavio: Calma.

Dos canciones grupales con los exconcursantes

Sal de mí.

Díselo a la vida.