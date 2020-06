'OT' se une a las protestas por el asesinato de George Floyd con su canción grupal

Durante los últimos días, en las calles de todo el mundo se han llevado a cabo acciones en protesta por el asesinato de George Floyd, de 46 años, a manos de un policía en Minneapolis. En las redes sociales, también se han sucedido las reivindicaciones, como la del #blackouttuesday, que tiñó de negro Instagram el pasado martes.

En esta ocasión, ha sido Televisión Española quien se ha querido sumar con un gesto en Operación Triunfo 2020. Ocurrió durante la canción grupal que abrió la gala. Lay all your love on me de ABBA fue la elegida para la ocasión, y al final del tema, los concursantes hicieron una excepción al tradicional gesto de levantar el micrófono con la mano derecha.

Este miércoles, en lugar de eso, los jóvenes se arrodillaron y bajaron la cabeza. El gesto, que ya se ha convertido en uno de los emblemas en protesta por el asesinato de Floyd, tiene su origen en Colin Kaepernick, un jugador de fútbol americano que lo hizo por primera vez mientras sonaba el himno de EE UU en un partido, para mostrar su rechazo al país por discriminar a la comunidad negra.

Así, y emulando a Kaepernick, el programa se manifestó también contra el racismo y la violencia policial. En las redes, los usuarios han querido destacar el gesto y agradecerle al programa que se haya posicionado en el asunto. Después actuaron los cuatro aspirantes a finalistas: Flavio, Anaju, Samantha y Maialen.

El jurado decidió que se incorporara Anaju, con la canción Nana del Mediterráneo, de María José Llergo, un tema que homenajea a las personas que pierden sus vidas en pateras buscando un futuro mejor. "El cuarto finalista lo es por su tenacidad, rigor, por cómo ha trabajado, lo fuerte que se ha mantenido siempre y, por supuesto, por su voz" dijo Nina al anunciarlo.