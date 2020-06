Samantha y Maialen, expulsadas a las puertas de la final de 'OT 2020', en la que estarán Anaju, Flavio, Nía, Hugo y Eva

Este miércoles se celebró la semifinal de Operación Triunfo 2020. En una gala en la que no faltaron los temas sociales, invitados como Rozalén y Blas Cantó, lágrimas y sombrillas como público, se eligió a los dos últimos finalistas, que se sumarían a Nía, Hugo y Eva.

Tras las actuaciones de los aspirantes a la final, el jurado se decantó por Anaju con una de las actuaciones más emotivas de la edición. La aragonesa interpretó la comprometida Nana del Mediterráneo. "Es un registro totalmente diferente y siento que se amolda perfecta a mí", comentó, y añadió: "Me gustaría quedarme por estar una semana más con ellos".

Y sus deseos fueron cumplidos por un jurado. "Por tu sensibilidad, esta canción no habría estado en mejores manos. Este grado de excelencia está al alcance de muy pocos. Una buena voz es una suerte, pero cantar bien es un arte, y hoy te has graduado cum laude como artista con mayúsculas", dijo Javier Llanos.

"Es muy fuerte lo que has hecho. Debería ser obligatorio que todos los concursantes hicieran una balada", agregó Nina. Después, la audiencia tuvo que votar entre Flavio, Samantha y Maialen para elegir al quinto finalista.

Samantha y Maialen se quedan a las puertas de la final

Con unos porcentajes muy reñidos, la menos votada fue Samantha. La valenciana, que interpretó Something’s Got A Hold On Me de Etta James, usó su icónica frase al despedirse de Roberto Leal: "No pasa nada, estoy muy orgullosa". Tras un largo abrazo con cada uno de sus compañeros, y en especial con Flavio, se marchó del plató.

la despedida de samantha y flavio ha dolido más que 73 navajazos en la tráquea, sí lo digo #OTGala12pic.twitter.com/CP8bwsZCjb — marina 🌷 (@bajoelrelampago) June 3, 2020

Por último, tocaba saber quién era el esperado quinto finalista, que estaba entre Maialen y Flavio. Este último fue el elegido, y el jurado comentó que se trata de alguien muy particular. "Alguien como tú da un perfil muy diferente. Tu voz es única. Aunque te ha faltado un poquito de energía y estabas demasiado preocupado por el piano durante tu actuación, lo has salvado bastante bien" dijo Natalia Jiménez sobre su versión de VI de Pablo López.

De esta manera, Maialen se convirtió en la expulsada. De ella, Fortu destacó que se trata de alguien que "tiene un punto de amargura y oscuro, como la canción que has interpretado (Si te vas de Extremoduro), que creo que es lo que tienes tú, al igual que parte de luz y de dulzura". Así, la final se jugará la próxima semana entre Nía, Hugo, Eva, Anaju y Flavio. "Os devolveré el apoyo que he recibido en canciones", dijo una emocionada Maialen.