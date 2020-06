Davó vol liderar un Podem estable de baix a a dalt sense caure en els "errors" dels últims processos

La seua aposta a la III Assemblea Ciutadana Valenciana es basa en eixos com la "reconstrucció feminista", la cultura de la militància o l'enfortiment de les comarques davant de les províncies, amb l'objectiu de "seguir ampliant l'escut social" en el Consell on està integrat amb PSPV i Compromís.

En una roda de premsa telemàtica, la síndica 'morada' en Les Corts ha desgranat el projecte juntament amb integrants de 'Governar Unides' com els diputats Ferran Martínez i Beatriu Gascò i els regidors María Sandoval i Rafa Mercader.

Davó ha defès que era el moment de fer un pas endavant per a "estar a l'altura de la reconstrucció" postCovid i impulsar polítiques valentes. Amb 28 avals de cercles i més de 600 individuals, s'ha mostrat orgullosa d'un equip que "abasta tots els nivells" i està basat en el "poder popular".

OBERTA A PACTES

Pel que fa a les candidatures com la de la seua companya en Les Corts Pilar Lima, ha assegurat que segueix disposada a parlar i arribar a pactes "des de la unitat i si el projecte coincideix". No és el cas de l'altra aspirant Lidia Montero, ex-secretària d'Organització, perquè "no tindria molt de sentit parlar amb un equip que no vol entrar en els governs".

"Necessitem fortalesa més que mai i fer-ho totes juntes, anar totes a una per a consolidar-nos", ha reivindicat, assegurant que han après dels processos interns en aquests anys. Però per a açò és important, al seu juí, que "la gent entenga que s'obri una nova etapa".

També ha destacat el paper de Podem en el Consell amb Rubén Martínez Dalmau com a vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, qui precisament ha fet públic el seu suport a Davó aquest dijous.

En un missatge en Twitter, Dalmau s'ha mostrat "convençut que el projecte de Naiara Davó reforça Podem i el Botànic". "Estem en el govern per a millorar la vida de la gent. Necessitem un Podem fort i unit. He buscat responsablement consensos per a l'Assemblea Valenciana i en aquesta ocasió no ha sigut possible", ha argumentat el qui fora el seu predecessor en Les Corts.

"SABEM ON NO HEM ARRIBAT"

L'aspirant ha posat el focus en el municipalisme a partir de la seua experiència com a regidora a Alcoi (Alacant). "Sabem perfectament on no hem arribat", ha exposat, i ha plantejat la possibilitat de crear estructures comarcals en contacte permanent.

Com a representant del municipalisme, Rafa Mercader ha aprofundit en aquesta línia que els "diferencia de la resta de candidatures" i ha promès un "ideari de treball de baix a a dalt, una cosa que venia reclamant la militància" i una proposta senzilla i "similar a la de Pablo Iglesias". "Hem tingut un problema de distanciament i ens ha passat factura", ha reconegut.

El feminisme és un altre dels pilars com a "garantia de futur i esperança davant els atacs brutals de la ultradreta". Açò passa per una "reconstrucció feminista" per a respondre la càrrega que tornen a suportar les dones en la crisi, de la mà del "ecofeminisme" en un context de col·lapse ambiental.

Respecte a l'"observatori de despatriarcalització" que proposa Pilar Lima, la "referent feminista" María Sandoval ha assegurat que no és una cosa nova perquè ja es va contemplar en trobades i documents de Podem. El model de Davó planteja un treball més horitzontal i "feminitzar l'organització sense actituds masclistes ni formes de relació patriarcal".

Entre els suports, Ferran Martínez ha posat l'accent que Podem és el partit que "de forma més genuïna i decidida defèn les classes populars", amb l'exemple de l'ingrés mínim vital o la llei valenciana del joc quan "la pressió dels lobbies és enorme i ningú s'havia atrevit". Ha rebutjat que tinguen "tensió entre la radicalitat i la voluntat d'arribar a acords".

Sota aquest prisma, ha advocat per una "cultura de relleu" dins de Podem, un recanvi en el qual "no per deixar de ser la cara visible deixes de formar part: estàs ací com a veu de l'experiència". "Hem d'aprendre del passat, del que hem eixit danyats", ha confiat.

Beatriu Gascó, per la seua banda, ha explicat que no tenia pensat presentar-se al consell ciutadà però la pandèmia va canviar la seua percepció "d'allò que calia fer com a partit" davant els riscos per al món rural. Ha donat el seu suport a Davó, "una jove amb energia, ganes i molta capacitat" davant la "cruïlla" en la qual està un Podem que "necessita madurar i assentar-se".