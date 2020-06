Arturo Valls, sorprendido por su madre en '¡Ahora caigo!': "¿Estás bien hijo?"

Durante la emisión de los programas especiales de ¡Ahora caigo! tras su retorno por el parón del coronavirus, numerosas caras conocidas han colaborado con el concurso para dar paso a los premios de los participantes.

Pero este miércoles fue el turno de la madre de Arturo Valls, que apareció en la pantalla del programa de Antena 3 para comentar el premio logrado por Elena tras eliminar a uno de sus oponentes y, de paso, aprovechó para mandarle un mensaje a su hijo.

"El euro tan pronto, que bajón, ¿no", exclamó el presentador al ver la cifra de la casilla del premio. A continuación, dieron paso al mensaje del videowall del concurso: "¿Estás bien hijo? Te veo más delgado", afirmó la madre de Valls, apareciendo por sorpresa.

➡ Esta ha sido la reacción de @ArturoValls al escuchar un mensaje de su madre en #AhoraCaigo 😊 https://t.co/UNa1Jle0BX#AC11Fantásticos — ¡Ahora Caigo! (@ahoracaigo) June 3, 2020

El presentador no pudo contener la risa y afirmó que "si mamá. Me ve más delgado dice, me pregunta si como bien porque hace mucho tiempo que no nos vemos y que no nos abrazamos... nos vemos a través de la pantalla". Al ver la cara de extrañeza de Elena, el presentador la aclaró que "era mi madre", para seguir con el concurso.

Y es que el martes, había sido el turno de su padre, que también tuvo protagonismo en ¡Ahora caigo! al 'recibir' en su casa una de las flechas del concurso: "He matado a mi padre", exclamó en tono de broma antes de pedir un un aplauso.