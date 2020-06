Violeta Mangriñán demanda a Oriana Marzoli por tacharla de "racista": "Quien me acuse de eso, me verá ante un juez"

No queda rastro de la amistad entre Oriana Marzoli y Violeta Mangriñán. Y si no, que se lo digan a la novia de Fabio Colloricchio, quien este miércoles ha confesado en Instagram haber interpuesto una demanda contra la venezolana.

La influencer ha compartido una serie de stories contando que, en marzo, Marzoli cargó duramente contra ella: "Dijo que yo era una racista. Esa persona está demandada porque que te acusen de racismo es, como mínimo, para demandar".

"Esa persona se tendrá que retratar, explicármelo delante de un juez o pedir disculpas. Porque claro, no te están acusando de copiar un flequillo, te están acusando de algo muy grave", ha añadido la colaboradora de Supervivientes 2020 sobre Marzoli, quien recientemente se dejó ver en la manifestación convocada por Vox contra el Gobierno.

En este sentido, Mangriñán ha dicho que "basta ya de querer mirar con lupa, basta ya de tanto odio": "Yo no tendría que estar explicando que no soy racista, pero es que no lo soy. Repudio eso y lo denuncio. Me parece muy grave acusar a una persona de eso. Lo siento, ya basta de acusar a las personas a la ligera".

La exsuperviviente ha aprovechado también para aclarar que no es votante del partido de ultraderecha. "Ya os he dicho que soy apolítica. Ningún partido de los que hay me representa. Basta ya de querer encasillar a la gente en según qué cosas", ha destacado.

"No soy racista y lo repudio con toda mi alma y con todo mi ser. Cualquier persona que me acuse de eso, me verá ante un juez”, ha sentenciado la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.