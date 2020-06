Les perles de sol de Mercadona inclouen nous actius que prevenen l'envelliment cel·lular

Aquesta millora es deu a la inclusió de nous components com luetina i omega 3, actius que ajuden a previndre l'envelliment cel·lular i a millorar l'elasticitat de la pell, informa la cadena valenciana en un comunicat.

Les perles també incorporen coure, que contribueix a crear un to de pell més unificat i homogeni, i vitamina E i C. Aquestes càpsules passen de dures a blanes per a millorar l'absorció del betacarotè.

No és producte que substituïsca una crema solar i es recomana consumir mesos abans de l'exposició al sol i durant per a preparar a l'organisme i absorbir els seus beneficis.

'Perles sol', disponibles des de principis de maig en tots els supermercats, estan elaborades pel proveïdor Laboratoris Gramar (Grup HC Clover) a Arganda del Rey (Madrid).