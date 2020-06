La hermosa felicitación de Sara Carbonero a su hijo Lucas que ha emocionado a sus seguidores

En los últimos días, cada interacción social en Internet de Sara Carbonero se convierte en noticia inmediatamente. Es normal: la toledana está más concienciada que nunca con ciertos temas y para ella sus redes sociales son un enorme altavoz (tiene casi 2.730.000 seguidores en Instagram) donde poder dar rienda suelta a las problemáticas que le importan.

Compartió una imagen muy aplaudida por la jet set internacional de su nuevo corte de pelo debido al cáncer para normalizar de una vez el tabú que supone la pérdida de cabello y se ha pronunciado estos días apoyando el #BlackOutTuesday que ha emergido en Internet desde que la muerte a manos de un policía de George Floyd. Pero ahora...

La modelo y empresaria ha decidido que era el momento de dar un respiro a sus redes y nadie mejor que su pequeño Lucas, que este martes cumplía cuatro añitos, para ello. Pero lo ha hecho de una forma tan especial que ha emocionado a gran parte de sus fans.

En su texto, que acompaña la fotografía de su pequeño levantando el pulgar y con una camiseta que dice "Yo soy Lucas" en francés, la periodista y presentadora de 36 años cuenta cómo su hijo está deseando poder reunirse con sus amigos cuando acabe la pandemia por el Covid-19.

"Aunque ya nos hayamos acostumbrado, no deja de ser curioso que tu hijo pequeño te pregunte si 'cuando termine el coronavirus podrá invitar a los amiguitos del cole a su cumpleaños'. Le respondes que por supuesto que sí, sin saber muy bien cuándo llegará ese día, y fuera de todo pronóstico se queda conforme", comienza relatando Carbonero.

"Me resulta sorprendente a la vez que alentador comprobar cómo los niños, tan chiquititos, han interiorizado y asumido una situación que sigue frustrando a muchos adultos", prosigue.

"Lucas nunca ha soplado las velas en el mismo sitio: Algarve, Cerdeña, Navalacruz, por este orden, su día siempre nos ha pillado en un sitio diferente y por eso este año le hacía una tremenda ilusión tener una merienda con todos sus amigos cantándole los 'Parabéns'", añade.

La esposa de Iker Casillas desvela entonces cómo su hijo cree que ya es mayor "porque con dos años no le gustaba el huevo frito ni los champiñones, ahora sí". Su madre le ha preguntado qué más cosas no hacía con dos años y ahora ya consigue hacer y la tierna respuesta del benjamín de la familia ha sido: "No hablaba bien, mamá, entonces ya pensaba que te quería mucho pero no te lo podía decir".

A estas palabras, que ya de por sí han ganado a sus seguidores, la toledana ha añadido la verdadera felicitación, para que quede constancia futura de su amor por Lucas.

"Hoy celebramos tu vida. Feliz cumpleaños, pequeño, por muchos años más pidiendo cosquillas en la espalda y en las manos para dormirte, enamorándonos con tu risa pillina y auténtica, siendo testigos de tus carreras al sprint con las manos detrás , 'modo Sonic'", narra Carbonero, haciendo referencia al famoso erizo azul.

"Por muchos años más pensando que puedes cambiar el mundo con un palo de cualquier parque haciendo las veces de varita de Hogwarts. Y, en definitiva, maravillándote ante todas esas cosas pequeñitas que en realidad son las más grandes como tú bien sabes. Por muchos más años aprendiendo de ti", finaliza.