Las 'celebrities' aplauden a Sara Carbonero por su corte de pelo debido al cáncer

Tampoco es necesario maquillarlo con palabras altisonantes: Sara Carbonero tiene un nuevo corte de pelo, estilo pixie, es decir, corto, debido al cáncer de ovario que padece.

No es un cambio de imagen especial ni un símbolo de lucha (como si los que fallecen no lucharan y fueran perdedores), es una enfermedad por la que pasan muchísimos ciudadanos y una tesitura, la del look "atrevido", que viene casi impuesta por la quimioterapia.

Sí, atrás se dejan largas melenas y muchas fotografías que da la sensación de que ya no representan a quien aparece en ellas, porque, aún con todo lo que se sabe sobre el cáncer, el pelo caído o el pañuelo en la cabeza siguen siendo estigmas de los que la sociedad prefiere evitar hablar.

Ahí, quizá en esa forma de naturalizar algo desgraciadamente tan habitual, de normalizarlo e incluirlo en la vida cotidiana, es donde hay que aplaudir el gesto de la toledana de 36 años, tal y como han hecho multitud de amistades, conocidos y asiduos de la farándula, que le han mandado su cariño y su apoyo.

Entre los algo más de 250.000 likes que tiene la publicación, la modelo, empresaria y periodista ha visto cómo muchísimas personalidades de muy diversos ámbitos le escribían mensajes de ánimo, celebrities y gente de la jet set que están encantados de cómo lo está afrontando.

"Y no hay luz más bonita que la tuya. Love you siempre, comadre", le ha escrito su gran amiga y presentadora de Informativos Telecinco, Isabel Jiménez, aunque no ha sido la única que ha resaltado ese magnetismo que desprende Carbonero. "Anda hija, que no se puede estar más guapa ya", le ha dicho Eva González, casi igual que Paula Echevarría ("Pero qué guapa estás, joía"), o "A esa cara no le hacen falta complementos. ¡Yo te veo más guapa si cabe!", que eran las palabras de María José Suárez.

