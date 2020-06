C. Tangana: "Hay actitudes de nuestros políticos que pueden provocar lo que ha pasado en Estados Unidos"

C. Tangana visitó por primera vez El hormiguero, y aunque fue por videollamada, el músico quiso lanzar un mensaje pacifista en vez de promocionar su último single, como suelen hacer los invitados entrevistados por Pablo Motos.

"Te ha costado mucho estar con nosotros porque te has sumado al movimiento #BlackOutTuesday [la iniciativa en protesta por el episodio racista ocurrido en EEUU con la muerte de George Floyd] en el que participa toda la industria de la música", comentó el presentador.

El músico le comentó que "no me conocéis por hacerme el responsable o sumarme a muchas causas solidarias, pero me parecía que era una buena oportunidad que, la primera vez que aparezco en El hormiguero, hacer una cosa que no solo fuera para mí".

"Todos sabemos lo que ha pasado, lo hemos visto en todos los periódicos, George Floyd fue asesinado y ha puesto encima de la mesa el debate del racismo", señaló. C. Tangana descartó hablar de su single: "Quizá sería mejor hablar de Nunca estoy hoy, pero me parece que no va a poder ser".

El cantante destacó que la situación le había hecho plantearse un montón de preguntas, y entre ellas si "en España hay o no hay racismo porque igual no lo vemos de esta forma tan agresiva como ha sucedido en Estados Unidos, o no provoca estas reacciones tan importantes".

"Creo que todavía hay cosas que arreglar dentro de nosotros mismos. Está muy bien sumarse a una causa publicando un post en redes sociales y viendo como los famosos de turno ponen el anuncio", afirmó.

Pero hizo otra reflexión: "Creo que deberíamos vernos a nosotros mismos porque España está en un momento de mucha fricción. La cuarentena nos ha puesto a unos contra otros y creo que sería bueno que nos diéramos cuenta de cuáles son los discursos y actitudes que queremos que nuestros políticos tengan y cuales tenemos nosotros mismos".

C. Tangana dejó sin palabras a Motos, que le dejó continuar con su discurso sin interrumpirle en ningún momento: "Espero que este tipo de actitudes, que quizá en España todavía tenemos, no lleguen a más porque cuando las dejamos crecer y que forme parte de nuestra sociedad, terminan pasando cosas tan graves como las que están pasando en Estados Unidos".

"No quería ponerme pesado", concluyó el artista. Al terminar, Trancas exclamó: "Maravilloso. Subrayo todo lo que has dicho. Me parece una buena reflexión sobre las publicaciones de Instagram con mensajes, pero que luego lleven una deliberación detrás".