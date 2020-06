La oposición critica la contratación "a dedo" de un asesor para Cs y Barcala dice que depende de Intervención

Frente a ello, el alcalde, el 'popular' Luis Barcala, ha señalado que se trata de una decisión "puntual" que queda pendiente de los informes que se dicten tanto desde Intervención como desde la Oficina Presupuestaria para ver "si esto tiene encaje o no dentro de las medidas vinculadas al Covid".

A preguntas de los medios, Barcala ha circunscrito la contratación a una situación "puntual" para "resolver un problema muy concreto en una situación determinada".

"Se necesita ahora suplir una baja y se ha optado por esa vía; quedará supeditado evidentemente tanto al informe que tenga que emitir el interventor como también la Oficina Presupuestaria, para ver si tiene encaje o no dentro de las medidas vinculadas al Covid", ha expuesto.

"ESCÁNDALO"

Al respecto, el portavoz del grupo municipal socialista, Paco Sanguino, ha calificado de "escándalo" que Ciudadanos, "el partido que venía a regenerar la política", haya pasado "en una semana" de pactar "los presupuestos con Vox" a hacer "un contrato 'a dedo' en beneficio de sus 'amigos', incrementando de facto el número de asesores".

Según el PSPV, "el partido 'naranja' en el Ayuntamiento de Alicante tiene más personal de confianza que concejales".

El grupo socialista ha afirmado, en un comunicado, que "el contrato menor no está a disposición del publico -todavía no está publicado- y no tenemos acceso a él".

No obstante, han comentado: "Estamos ansiosos que el concejal responsable de Cultura, Antonio Manresa, así como el concejal del PP de Recursos Humanos, José Ramón González, den las oportunas explicaciones respecto a la contratación 'a medida' de un periodista mediante un procedimiento poco transparente".

El PSPV ha señalado que el Ayuntamiento tiene 22 asesores, de los que "PP como Ciudadanos acordaron que este personal de confianza se repartiera por el número de concejales, 9 el PP y 5 Ciudadanos".

"Ahora, con la artimaña empleada, Cs pasa a tener uno más -para comunicación y redes sociales, en un momento que Alicante sufre las consecuencias de la pandemia- mediante una contratación que a todas luces se ha hecho por la puerta de atrás, empleando la figura del contrato menor", han asegurado desde el PSPV, que ha incidido en que "en este paquete de asesores del equipo de Gobierno, no se contabilizan los destinados a Prensa y Protocolo, que también están al servicio del bipartito".

"TRES HITOS"

Por su parte, desde Unides Podem, Xavier López, ha opinado como "lamentable" que los "tres grandes hitos" del área de Cultura que lleva Antonio Manresa "hayan sido una contratación presuntamente 'a dedo' en plena emergencia social, el desconocimiento de la diferencia entre mérito y requisito lingüístico y el lío sobre la gestión del Teatro Principal que formó el propio Manresa al proponer directamente un candidato a la dirección cuando la decisión corresponde a un concurso público".

Además, ha estimado que su gestión ha sido un "despropósito" ya que no ha presentado "ninguna propuesta de peso" para la ciudad "ni un plan para el sector cultural que impulse a artistas locales y fomente la creación de empleo en este aspecto".

López ha anunciado que se ha solicitado por registro "toda la documentación relativa a esta contratación para esclarecer si se ha producido alguna irregularidad y, de ser así, emprender las acciones que sean necesarias".

"EXTEMPORÁNEO"

Finalmente, desde Compromís, Natxo Bellido, ha estimado que es "extemporáneo" que se contrate mediante un "contrato menor" a un asesor para redes sociales de Cultura.

"Así no va a levantar cabeza la Cultura de esta ciudad", ha seguido Bellido que ha considerado que el concejal del área debería dedicarse a "gestionar que la ciudad tenga Cultura y que llegue a los barrios y no a cuestiones como esta que nadie entiende".