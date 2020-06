Sánchez mantiene a Marlaska y no piensa pedirle la dimisión ante la última revelación sobre el cese de De los Cobos

Ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, piensa dimitir ni el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, piensa pedirle que lo haga, aseguran fuentes del Ejecutivo. Todo a pesar del cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos y la vinculación con la instrucción de la causa del 8-M que ha quedado acreditada este martes con la publicación de la nota destitución. Este último episodio se califica ya directamente como una "cagada" y que ni Sánchez tiene garantías de que no vaya a ir a más con nuevas revalaciones. A pesar de ello, el presidente mantiene el apoyo cerrado que ha mostrado a su ministro en los últimos días y no habrá movimientos en la cúpula de Interior. El Gobierno mantiene que se trata de una "estrategia de acoso" orquestada por el PP y que en Interior aseguran que la "pieza de caza mayor" que pretende cobrarse es la cabeza del doctor Fernando Simón.

Hace una semana que Grande-Marlaska cesó a Perez de los Cobos e inició huida hacia delante que le ha llevado a asegurar en el Congreso y el Senado que ni él ni nadie de Interior le requirió el informe que estaba elaborando para entregar a la jueza que investiga el 8-M. Frente a lo que piensa la oposición, Grande-Marlaska asegura que ninguna manera quiso inmiscuirse en una instrucción en curso que de momento ha provocado la imputación del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco. Además, este lunes el PP reclamó a la Fiscalía que la ministra de Igualdad, Irene Montero, acuda a declarar como testigo por sus comentarios antes de una entrevista sobre la baja participación en la manifestación del Día Internacional del la Mujer.

PP, Vox y Ciudadanos se unieron la semana pasada en el Congreso para interrogar al ministro sobre los ceses y dimisiones en la Guardia Civil y también lo harán este miércoles, en una nueva sesión de control. Este martes, han coincidido al exigirle de nuevo su dimisión.

Sin embargo, la defensa del ministro ha flaqueado este martes tras la publicación por El Confidencial de un documento firmado por la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que motivó el cese de Pérez de los Cobos por "pérdida de confianza" porque el coronel no informó del "desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento".

Fuentes del Gobierno indican este martes que la dimisión del ministro no es algo que el presidente se haya planteado, a pesar de que la gestión de la crisis que está haciendo Interior no solo está dejando más que desear a ojos de Sánchez. De momento, la decisión es mantener al ministro, aunque la situación podría cambiar si "la tormenta arrecia más todavía". Por su parte, fuentes de Interior aseguran también que el ministro no va a dimitir y se va a mantener en su puesto. Y lo mismo por lo que respecta a la directora general de la Guardia Civil. En el departamento de Grande-Marlaska así lo confirman, hasta el punto de asegurar que antes se va el ministro que dejar caer a Gámez.

El paso de los días, de los ceses y dimisiones en el instituto armado y las informaciones periodísticas de este martes han hecho variar también la versión de La Moncloa y del Ministerio del Interior.

El Gobierno consideró los ceses que siguieron al de De Los Cobos como una reacción en cadena de mandos afines al coronel. Este martes, ha entrado