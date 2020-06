Armengol dice no entender "qué es lo que no le parece bien" al PP de las medidas del Govern ante la crisis

Así se ha expresado Armengol en el transcurso de una pregunta parlamentaria formulada por el portavoz del PP, Biel Company, quien ha querido saber si la presidenta cree "que se está produciendo la reactivación económica prevista".

Armengol ha recalcado que el Govern ya avisó que la situación en Baleares "sería de las peores" por su vinculación al sector servicios. "¿Se ha dado cuenta de que todavía no hay turistas en Baleares?", ha preguntado al líder 'popular'.

Company ha reprochado a Armengol que esté "esperando a Sánchez" y ha ironizado aconsejándole que haga "de Bildu o ERC" para conseguir "que le hagan un poco más de caso" en Madrid.

El portavoz del PP, igualmente, ha avisado a Armengol que "ahora no toca perder el tiempo en medidas ideológicas" sino en ayudar a los afectados, "pero hacerlo, no decirlo". También ha acusado a la presidenta de "menospreciar" las medidas económicas de la oposición, a pesar de que "luego ha ido a 'malcopiar' algunas".

"En dos meses y medio me ha llamado una sola vez. Esto no se debería hacer así", ha denunciado Company.

Por su parte, Armengol ha defendido la actuación del Govern como el cierre de puertos y aeropuertos para controlar la expansión de la pandemia, y el trabajo para "intentar salvar al menos una parte de la temporada turística".

"Hemos ido trabajando, no sé qué es lo que no le parece bien", ha dicho Armengol, que ha preguntado a Company si "no le parecen bien" los 125 millones de euros en ayudas de liquidez del ISBA, la renta básica o las ayudas para autónomos de temporada, entre otras medidas.

"Se necesita altura de miras y un PP que tenga un poco más de visión", ha concluido Armengol.