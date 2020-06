Ortega Cano, ¿inminente colaborador de 'Sálvame'?

La participación de Ana María Aldón en Supervivientes 2020 puede provocar un giro de 180 grados en la vida pública y laboral de su marido, el diestro José Ortega Cano.

La andaluza, una de las concursantes revelación de esta edición, está dando mucho juego y de ello ha hablado en distintas entrevistas el torero, siempre dispuesto a defender a su mujer y a esquivar ningún tema, por muy polémico que sea.

Quizá por eso Sálvame, programa en el que ha entrado varias veces por teléfono, ha puesto sus ojos en él y ya le tienta incluso como futuro colaborador. Y él, por su parte, se deja querer.

Eso se desprende de una de sus últimas intervenciones en el programa de tarde de Mediaset. Paz Padilla le preguntaba si le gustaría formar parte del plantel. "Todo es cuestión de valorarlo", respondió él. "Yo no le quitaría la silla a nadie. Si yo voy empezaría desde cero, barriendo el plató", argumentó.

¿Os gustaría que Ortega Cano fuera colaborador del programa? 🤔👇



🔄Ojalá

❤️No, pereza máxima pic.twitter.com/SDNoGUU94L — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 28, 2020

Es decir, no cierra en ningún momento su colaboración en el programa, que, por su parte, ya ha movido ficha en las redes sociales tanteando la opinión de los espectadores. "¿Os gustaría que Ortega Cano fuera colaborador del programa?", preguntó Sálvame en Twitter a modo de encuesta. De momento, gana por goleada el 'no', lo que no quita que ese sea, precisamente, uno de los motivos por los que fichen al torero.