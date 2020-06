El zasca de Rosa López a Pablo Motos en 'El hormiguero': "No me gusta hablar de esos temas en televisión"

El hormiguero comenzó la semana visitando la casa de la cantante Rosa López, que recibió a Pablo Motos y a todo su equipo en su recién estrenado estudio de grabación: "Lo he hecho yo durante el confinamiento, antes era el vestidor", afirmó la extriunfita.

Tras comentar la obra que había llevado a cabo y de presentar a su perra Once, el presentador quiso entrar en un tema más personal con su invitada: "Me han dicho, no se... que a lo mejor en esta cuarentena te ha sentado muy bien y te has enamorado".

Motos preguntó: "¿Cómo ha sido? ¿De balcón a balcón? ¿Por una aplicación?". Rosa, sorprendida con lo que estaba contando el presentador, le contestó que "fue antes del confinamiento y del estado de alarma, en medio de una multitud, en un concierto de Marta Sánchez".

"Estoy muy contenta, pero son cosas que una se queda para ella misma, como tú sabes", le dijo a Motos la cantante. "Me ha ayudado mucho a componer y me ha dado fuerzas. No lo puedo ver todo lo que yo quisiera, pero bueno, ya habrá tiempo para todo", añadió Rosa.

Rosa López, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

La cantante explicó que "a día de hoy, las letras que me salen son un poco tontinas. Casi todas tienen un estribillo pegadizo, pero no sé de qué hablan. Una cosa rarísima". Eso sí, "el amor ya no es tan cursi. Está en el aire, pero más dentro de nosotros que en una canción. A veces me cuesta quitarme la cursilería porque no vende".

Motos siguió preguntándola por su pareja: "Solo dime una cosa, cuando te levantas por la mañana: ¿Lo primero que piensas es en él?". Rosa no dudó y contestó afirmativamente a la pregunta.

"De todas las cualidades que tiene, y ya no te pregunto más que quiero mantener tu intimidad: ¿Qué es lo que más te gusta de él como persona?", continuó insistiendo el presentador, pero a su invitada empezaba a no gustarle mucho tanta pregunta sobre su pareja.

Rosa decidió zanjar el tema cortando a Motos: "No hablo de estas cosas por televisión, Pablo. Cuando quieras quedamos y te lo cuento", señaló la cantante, y el presentador decidió cambiar de tema ante la incomodidad de su invitada.