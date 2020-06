El PP ve el IMV como una medida "necesaria" y Vox lo rechaza porque llama "a gritos" a la inmigración ilegal

El Ingreso Mínimo Vital ha acercado cierto consenso entre las fuerzas políticas, pero no el respaldo no es total y sigue habiendo partidos que se han posicionado en contra de una de las medidas más relevantes del Gobierno de coalición. El PP ha dejado claro este lunes que el sentido del voto de su partido sobre el IMV "dependerá de los matices" del texto del real decreto que están analizando "en profundidad". El vicesecretario Jaime de Olano había anunciado el voto a favor, pero la dirección ha reculado, tal como anunció Cuca Gamarra en rueda de prensa.

"Es un ingreso necesario dada la situación que estamos viviendo y, sobre todo, porque en una democracia como la nuestra y una sociedad avanzada tiene siempre que articular medidas de solidaridad que garanticen que aquellos que menos tienen puedan tener un mínimo vital para poder salir adelante", comentó Gamarra, que al mismo tiempo defendió que "no es una medida nueva" puesto que el PP la ha impulsado ya en algunas comunidades autónomas.

Asimismo, ha criticado al Gobierno por que, a su juicio, "nuevamente" ha vuelto a actuar "sin escuchar a nadie y sin coordinares con nadie", y ha argumentado que el Ejecutivo no se ha coordinado con los responsables autonómicos ni con los ayuntamientos. "El texto lo han conocido, como el resto de los españoles, este lunes a través del BOE", ha subrayado. Igualmente, la dirigente popular ha rechazado que "haya un planteamiento en el propio real decreto en el que haya españoles de primera y españoles de segunda, y comunidades de primera y comunidades de segunda".

"La falta de coordinación y de cooperación por parte del Gobierno con las comunidades autónomas es negativo a la hora de garantizar que aquellas familias que necesitan un ingreso mínimo vital lo vayan a recibir a tiempo. Esto es un gran defecto del que adolece este real decreto", ha recalcado la vicesecretaria.

En el caso de Vox la postura es mucho más rotunda. Se oponen al IMV porque, a su parecer, llama "a gritos a la inmigración ilegal", tal como comentó el portavoz del partido, Jorge Buxadé. "La mejor justicia social es que todos los españoles tengan un empleo", esgrimió. Desde Vox asumen que la medida aprobada por el Gobierno lo que consigue "es cronificar la pobreza en España".

"No queremos una renta mínima vital permanente que cronifique la pobreza y se convierta en una cartilla de racionamiento", añadió Buxadé, quien considera que lo lógico sería una renta mínima coyuntural, no permanente como la que se plantea. Además, lamenta que no esté "condicionada absolutamente a nada".