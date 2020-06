Eva González revive El Rocío a través de la nostalgia

En estos días, en los que, aún confinados, ya se nos va permitiendo salir dependiendo de la Fase en la que nos encontremos, da aún más coraje y rabia el hecho de ver tan cerca algo y no poder realizarlo. Es lo que les sucede a muchos de los seguidores del Camino del Rocío.

Entre ellos se encuentra Eva González, quien entre todas las polémicas y las amenazas a Cayetano Rivera, que les han sumido en un estado de hipervigilancia,como ocurrió con el caso del coche que les perseguía, saca tiempo para tirar de nostalgia al pensar en dónde debería estar ella ahora.

Obviamente, la sevillana ya se ha declarado devota confesa de la celebración rociera y esa fe absoluta no le desaparece ni aunque siga aislada en su casa de Mairena de Alcor y no pueda dirigirse como ella querría hasta en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, Huelva, donde acaba la fiesta.

La presentadora de La Voz ya se organizó una Feria de Abril particular en su casa (momento que aprovechó para reaparecer en redes con su marido, quien no salía en sus redes sociales desde seis meses antes, cuando salió toda la historia de su posible infidelidad), pero obviamente un Rocío hogareño no es lo mismo.

Así que en este caso González ha decidido usar su Instagram, donde tiene cerca de 1.370.000 seguidores, para, a través de fotografías y stories, hacer más amena la ausencia de la celebración y recordarla como es debido, con alegría compartida (aunque sin peregrinaje).

"Y al amanecer, apoyada en una reja, me quede dormida esperándote... Y te vi sobre tus andas.... Y me llenaste de vida, esperanza y fe", ha escrito la modelo que fuera Miss España 2003, acompañando el texto con un emotivo y elocuente hashtag: #UnRocíoDeRecuerdos.

Más tarde, ha publicado temporalmente una fotografía de una cadena dorada con la figurita de la virgen y el escrito "Tu nombre qué bien me suena, me suena a gloria bendita y a cante por las arenas. A sones de campanillas con brisas del río Quema", que es parte de la letra de la canción Porque te llamas Rocío de María del Monte.

La presentadora de 39 años ha recibido con esta publicación un enorme cariño de sus fans, que le han mostrado su amor y lo mucho que comprendían su pesar con multitud de mensajes citándose para que el Rocío del 2021 sea inolvidable.