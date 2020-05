El ultimátum de Cayetano Rivera al Gobierno que aplaude Eva González

Cayetano Riveraha arremetido contra el ministerio de Cultura porque, según él, ha "ignorado, humillado y despreciado" al mundo del toreo.

El disestro, en un vídeo publicado en sus redes sociales, señala: "Compañeros, hermanos. El ministerio de Cultura nos ha ignorado, despreciado, humillado. Siento y comparto esa misma frustración".

Por eso, indica, "es importante que sepáis que se ha puesto en marcha un plan".

"El sector taurino ha estado trabajando de manera paciente, respetuosa y leal con el ministerio de Cultura, obteniendo a cambio la discriminación y la censura, culminada en un real decreto de ayudas al sector cultural en el que ni siquiera se atreve a nombrar a la tauromaquia", denuncia.

Por eso, Rivera da un ultimátum al Gobierno e indica que "se ha puesto en marcha un plan" que "exige un cambio inmediato y radical". Así, si no cambia la cosa, él mismo saldrá a la calle a reivindicar. "Por la situación sanitaria que estamos viviendo, la calle es una opción que debe esperar. Siempre me habéis tenido de vuestro lado y siempre me tendréis, pero ahora os pido vuestra confianza. Dadnos hasta el 29 de mayo. Después yo mismo seré el primero que salga a reivindicar", asegura el torero.

Unas palabras que han generado muchas reacciones. Entre ellas, las de su esposa, Eva González. La presentadora ha publicado en Instagram su apoyo con varios emoticonos de aplausos.