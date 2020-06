¿Has perdido a un ser querido por el coronavirus?

No son datos. No son números. Son vidas. España parece encarar ya la fase final de la pandemia, aún a falta de vacuna. Son muchas las voces que mantienen que lo peor ha pasado, pero el número de fallecidos por coronavirus sigue creciendo con el paso de los días. "La cifra real de fallecidos es difícil de conocer", dijo hacía días el Director de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón. Esa idea también se ha instalado en la sociedad.

Las comunidades autónomas tienen distintas formas de contabilizar a las víctimas, y por tanto en muchas ocasiones las facilitadas por Sanidad no coinciden con las de las administraciones autonómicas. A veces, por ejemplo, no se incluyen a quienes fallecen fuera del hospital. Todo esto se une al baile de cifras del Ministerio durante los últimos días o incluso a que alguna comunidad -como en el caso de Cataluña- no traslade los datos correctos.

Sanidad asegura que se contabiliza a toda persona que fallece con un diagnóstico confirmado vía test, independientemente de dónde se produzca la muerte. Es la forma, según el ministro Salvador Illa, más estricta de contar los casos positivos y los fallecidos. En cambio, se han dado contradicciones y datos poco claros. Así, Cataluña y Navarra han incluido recientemente las muertes que se dan fuera de los centros sanitarios. Galicia o la Comunidad Valenciana no incluían a los fallecidos en domicilios. Por tanto, los datos no son claros.

Especialmente en la última semana, Sanidad ha alterado en varias ocasiones el método de recuento, llegando a corregir la cifra total de muertes y reduciéndola una jornada en 2.000. Falta mucha exactitud, de ahí que sea complicado saber cuál es el dato real. Y con todo, quienes más sufren son las familias de las víctimas.

El virus ha golpeado España con mucha dureza, y los afectados no se quedan solo con la pérdida de un ser querido, sino también con el hecho de no poder estar con él hasta el último momento ni poder despedirle.

