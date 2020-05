Intersindical demana que la Generalitat gestione l'IMV i advoca per una renda valenciana "d'emergència"

A més, recorda en un comunicat que l'administració valenciana compta amb la prestació de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI) "que s'aplica en aquest moment", per la qual cosa el sindicat entén que les dos prestacions haurien de ser "complementàries".

D'altra banda, des del sindicat es considera que l'IMV és "insuficient" per a atendre les necessitats de la població sense ingressos i més vulnerables i, per aquest motiu, dona el seu suport a la renda valenciana "d'emergència" que proposa la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i el Pla de Xoc Social a la Comunitat Valenciana.