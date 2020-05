El Celsius 232 mantiene sus fechas entre el 14 y el 18 de julio

Los organizadores consideran que en esas fechas Asturias ya habrá entrado en la 'Nueva Normalidad', y en esa normalidad "hemos de combinar la prudencia y sensatez de cumplir todas las normas sanitarias con mirar hacia adelante con optimismo".

A estas alturas aún restan muchos detalles por conocer, ya que la organización están en permanente contacto con las autoridades para establecer las normas en lo referente a aforos de auditorio y carpa como a sistema de firmas con los autores invitados.

En la organización "son conscientes" de que habrá un porcentaje del público que este año prefiera no viajar o no pueda hacerlo, aunque no dudan de que van a tener un buen número de autores y público presentes en el festival.

Por último, la organización ha confirmado que debido a los cambios producidos por la pandemia seis autores han confirmado que no podrán estar en Avilés: Alastair Reynolds, Mark Morris, Mark Gatiss, Neal Shusterman, Charlaine Harris y Ben Aaronovich serán invitado en 2021.