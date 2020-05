Aitana confirma la cancelación de su gira: "Esto me pone muy triste"

Malas noticias para los fans de OT, Aitana, una de las triunfitas más famosas del momento, se ha visto obligada a cancelar su gira +Play Tour debido al coronavirus a excepción del concierto del 20 de diciembre en Madrid.

Así lo ha comunicado en sus redes sociales, y manifiesta que es una situación que la entristece en demasía. "Esto me pone triste, muy triste, y tenía mil ganas de volver a los escenarios. Os prometo que voy a trabajar muchísimo para que tengáis mi segundo disco a finales de año y podamos empezar una gira nueva en 2021. Va a ser increíble. Os quiero", escribía en Twitter.

Ha sido en su perfil de Instagram donde se ha podido explayar más para explicar su pesadumbre en un comunicado: "Bueno... lamento informaros de que nos vemos en la situación de tener que cancelar todas las fechas previstas para el año 2020 a excepción de Madrid (WIZINK CENTER) que tendrá lugar el 20 de Diciembre de 2020, salvo que no podamos por fuerza de causa mayor. Nuestra prioridad es velar por vuestra salud, tanto de los asistentes a los conciertos como de las personas que participan en él. Esto me pone triste, muy triste, y tenía mil ganas de volver a los escenarios. Este solo es mi tercer año haciendo gira y el segundo con gira propia, y muero de ganas de volver, pero no ha sido posible. Os prometo que voy a trabajar muchísimo para que tengáis mi segundo disco a finales de año y podamos empezar una gira nueva en 2021. Va a ser increíble. Os quiero".

La prioridad tanto de la cantante como la de su equipo es velar por la salud de los asistentes al concierto y la del personal que trabaje en él. Así mismo también informan que la devolución del importe de las entradas de los conciertos cancelados será devuelto a través del mismo sistema de donde las hayan adquirido.