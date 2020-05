Aitana se estrena en TikTok con un vídeo dedicado a sus ex y levanta sospechas: "¿Seguís pensando que va por Cepeda?"

TikTok es la red social de moda: empezó triunfando entre los adolescentes y, en la cuarentena, ha llamado la atención de cientos de usuarios en Internet. Así, no es de extrañar que Aitana se haya querido sumar a la fiebre de esta plataforma.

La cantante, de 20 años, se ha estrenado en la red social dando que hablar. Y es que, no solo ha provocado la alegría de sus fans en TikTok, sino que también ha despertado las sospechas sobre sus sentimientos, ya que ha publicado un vídeo dedicado exclusivamente a sus exparejas.

La extriunfita se ha grabado en su casa imitando a una joven que se queja de que sus ex sigan acordándose de ella. "Oh, mira, esa es mi ex'. ¿Hemos tenido un hijo juntos? No. Sin bebé no hay prueba. No te conozco", dice la voz en off.

Tras publicar el vídeo, Aitana ha escrito un mensaje en Twitter comparando las dos versiones: "Soy una lenta para aprendérmelos bien, pero no desisto".

De este modo, los usuarios no han tardado en valorar que podría tratarse de un mensaje subliminal para su anterior novio, Cepeda, con quien puso fin a su relación antes de empezar con su actual pareja, Miguel Bernardeau.

De hecho, el exconcursante de Operación Triunfo 2017 ha dejado caer en más de una ocasión que no apoya su noviazgo, burlándose del hijo de Ana Duato en las redes sociales.

"¿Cuánto tardará Cepeda en volver a colgarse de Aitana después del Tiktok?", "Seguís pensando que el Tiktok que hace Aitana va a ir por Cepeda" o "¿Cepeda ha dicho algo del Tiktok de Aitana?" son algunas de las respuestas que se leen.