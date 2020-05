El director general de Centres Públics de la Generalitat, Josep González-Cambray: "El inicio del curso en septiembre ha de ser presencial"

El Departament d´Educació de la Generalitat está dando detalles desde hace varias semanas de cómo será el plan de desconfinamiento en los centros escolares de cara a la vuelta voluntaria a las aulas de este mes de junio en los territorios catalanes que entren en fase 2 de desescalada así como en el inicio del nuevo curso escolar 2020-2021 a partir de septiembre.

El diario 20minutos en Barcelona ha organizado este viernes un encuentro virtual con el director general de Centres Públics de la Generalitat, Josep González-Cambray, quien ha respondido a las preguntas de los lectores sobre sus dudas por el inicio del nuevo curso en septiembre con las medidas sanitarias y de distanciamiento que imponga la evolución de la pandemia de coronavirus en Cataluña. Las preguntas las ha formulado al resposable la coordinadora del diario y la web en Barcelona, Isabel Serrano.

"Están previstas todas las medidas de seguridad"

González-Cambray ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" respecto a si está todo preparado en los centros educativos para recibir a alumnos desde la fase 2 a raíz de que, en los últimos días, algunas escuelas del área metropolitana de Barcelona o del Empordà gerundense pidieran a Educació que anule la acogida en clase de niños de 3 a 6 años "para garantizar la salud de los niños y de los profesores".

"No hemos de estar preocupados porque hemos tomado esta decisión hablando con todos y siguiendo las recomendaciones de todas las autoridades".

Asegura que están previstas "todas las medidas de seguridad, desde grupos reducidos de alumnos a pautas de protección". No obstante, tendrán que estar muy atentos a cómo vaya evolucionando la pandemia para ir readaptando las directrices, ha remarcado.

"Ayer mismo, algunos pediatras confirmaron una información que hacía tiempo que nos había llegado a Educació. Que nuestras chicas y chicos y adolescentes de hasta 20 años de edad se contagian mucho menos, y que los que lo hacen son en gran parte asintomáticos, por lo que es más complicado que lo transmitan que otros colectivos. Este elemento refuerza nuestra seguridad a la hora de reabrir", ha indicado.

El curso académico 2020-2021 en Cataluña comienza oficialmente el 14 de septiembre y será parcialmente online.

¿Qué medidas se están tomando en las escuelas e institutos públicos, tanto en formación del profesorado como en métodos de enseñanza y materiales didácticos, para afrontar un inicio de curso que será en un 50% no presencial?Cabe recordar que la metodología pedagógica se ha basado en todos estos años en la asistencia al centro (Antonio Herreros)

"Las medidas de seguridad están todas introducidas de cara al inicio de curso. Con grupos reducidos e instrucciones de protección. Es cierto, por otro lado, que existía una brecha digital antes del coronavirus. Pero hemos facilitado 35.000 conexiones a alumnos que no disponían de ella o de ordenador".

"Este curso lo acabamos telemáticamente y, de cara a septiembre, queremos que el máximo de alumnos puedan hacer clases presenciales todos los días"

"Nada nos dice que, de cara al próximo curso, no tengamos que confinarnos durante cortos periodos de tiempo. Por eso hemos de estar preparados para el paso telemático y estos dos últimos meses nos están sirviendo mucho".

"Lo cierto es pues que este curso lo acabamos telemáticamente y, de cara a septiembre, queremos que el máximo de alumnos puedan hacer clases presenciales todos los días. En los casos en los que no sea posible veremos el complemento digital en según que cursos. No me atrevo por el momento a dar porcentajes".

Teniendo en cuenta la necesidad de aumentar la distancia social entre estudiantes, ¿No sería el momento de plantearse bajar las ratios por aula? Es decir, que los grupos de 20 alumnos por línea fueran la normalidad y no la respuesta a una emergencia (Lluís Garcia)

"La apuesta por la educación siempre ha estado presente. Ahora, antes y en el futuro. Las ratios de alumnos por grupo son importantes pero aún lo es más la ratio profesor-alumno. Esa es la que el estudiante percibe realmente".

"Las ratios de alumnos por grupo son importantes pero aún lo es más la ratio profesor-alumno. Esa es la que el estudiante percibe realmente"

Atendiendo al bajo nivel de contagio de la población en general ¿No está habiendo un exceso de celo en no abrir las escuelas y retomar el curso, y sobre todo en los planes de apertura parcial en el inicio del curso que viene?



"Hemos de avanzar hacia la máxima asistencia presencial el curso que viene. Veremos en septiembre qué situación nos encontramos en cuanto al virus y cómo conseguimos el equilibrio entre máxima seguridad y prudencia".

¿Por qué Barcelona levanta muros entre distritos o confina a poblaciones escolares homogéneas, con elevados requisitos de plazas de alumnos con Necesitats Educatives Especials (NEE) en lugar de derribar límites y favorecer una movilidad que ayude a repartirlas? (AFA Institut Pau Claris)

"Ell distrito no es una frontera que marca la distribución de alumnos con necesidades especiales. El criterio es la proximidad. Y Barcelona aplica por segundo año el plan de choque contra la segregación escolar con un equilibrio de estos alumnos tanto en centros públicos como en concertados. Y estamos aprendiendo de todo esto".

¿Le consta que municipios catalanes se hayan ofrecido a abrir escuelas que estaban cerradas para habilitar espacios complementarios de cara al próximo curso? ¿Es una de las posibles soluciones a la falta de espacio en las escuelas? (Meritxell Solé)

"Estamos en conversaciones con diferentes ayuntamientos, empresarios y centros cívicos para identificar espacios y poder ofertar educación presencial en inicio del curso que viene. Las decisiones de junio han sido urgentes pero en septiembre tenemos el reto de dar respuesta a esta emergencia educativa con el máximo consenso posible. Estamos haciendo cálculos de espacios, grupos y plantilla de profesores".

De cara a una posible reducción de ratios de alumnos ¿Nos puede garantizar que no afectará a la ratio de admitidos actualmente en los nuevos centros? (Sergi Torres)

"El criterio es sanitario y, a partir de aquí, garantizamos que todos los alumnos tendrán plaza en los centros que elijan según el proceso de preinscripción. Lo que no sabemos aún es qué cursos harán formación híbrida en parte presencial y en otra parte telemática. Tendremos que ver cómo lo puede organizar cada escuela o instituto".

¿Bajo qué criterios se hará esta compaginación de la educación presencial y la telemática? (Sergi Torres)

"Tenemos claro que esta formación presencial y telemática ha de ser con el alumnado más mayor, el de primero y segundo de Bachillerato. Y es evidente que las prácticas han de ser presenciales".

"Tenemos claro que esta formación presencial y telemática ha de ser con el alumnado más mayor, el de primero y segundo de Bachilerato. Y es evidente que las prácticas han de ser presenciales"

"El último semestre nos ha hecho aprender mucho sobre una educación telematica orientada a la pedagogía, no solo al aprendizaje de contenidos, porque hay que dar un paso más. Y estamos muy satisfecho de cómo lo han gestionado nuestras escuelas e institutos, dentro de ser conscientes de que todo es mejorable".

¿Se puede negar un centro público a abrir para acoger a alumnos que cambian de ciclo durante este periodo temporal de junio? Y, si es así, qué motivos tendría que aducir? (Núria Gomis)

"Hemos de ser capaces entre todos a dar respuesta a incertidumbres y dudas. Estamos haciendo una cosa que no habíamos hecho antes: nos estamos desconfinando. Y estamos aprendiendo juntos y en tiempo real".

“Abrir en junio nos servirá de aprendizaje para septiembre. Habrá casales de verano que esta vez han de ser más que nunca educativos. Sabemos, no obstante, que la mayoría de familias no llevarán a sus hijos a la escuela este junio, sobre todo en infantil. No es ni una buena ni una mala noticia porque es decisión de las familias"

"Iremos encontrando soluciones junto a la inspección educativa, que está jugando un papel muy importante estas semanas. Es inevitable estar en un momento de miedo porque todo es incierto y los centros han de ser capaces de hacer esta apertura contextualizada en su proyecto educativo".

¿Veremos en las escuelas espacios de seguridad dibujados en el suelo para controlar la movilidad de nuestros hijos e hijas como prevención de posibles contagios, como hemos visto en Francia? (Pep Francàs)

"No nos gustan las imágenes de Francia. Hemos de ser capaces de que la escuela sea escuela. Lo que no podemos es abrir como antes. Pero la escuela es un bien común y tiene una función comunitaria y ha de acompañar el desconfinamiento de la sociedad. Hemos de ser capaces de adaptarnos".

“Abrir en junio nos servirá de aprendizaje para septiembre. Y las escuelas abren en junio para seguir abiertas hasta septiembre. Habrá casales de verano que esta vez han de ser más que nunca educativos. Sabemos, no obstante, que la mayoría de familias no llevarán a sus hijos a la escuela este junio, sobre todo en infantil. No es ni una buena ni una mala noticia porque la decisión es de las familias".

"Lo que no podemos es abrir como antes. Pero la escuela es un bien común y tiene una función comunitaria y ha de acompañar el desconfinamiento de la sociedad. Hemos de ser capaces de adaptarnos"

¿Cuáles serán las medidas sanitarias concretas que se tendrán que tomar con alumnos y profesorado una vez se incorporen a la escuela ahora y en septiembre? (Maria Peris)

"Las medidas sanitarias pueden ir cambiando. Solo podemos de las de a día de hoy. Nos hemos de limpiar las manos, usar gel hidroalcohólico, hacer grupos reducidos y cuando no se puedan respetar las medidas de distancia (la de dos metros o la de un metro, según la OMS) usar la mascarilla. Los alumnos y los profesores estarán sin mascarilla porque estarán a una distancia de seguridad de más de dos metros".

Si en la fase 1 se pueden abrir las terrazas de los bares y vemos a familias reunidas con niños jugando a su alrededor. Si en los parques quedan grupos de amigos para que los niños jueguen juntos (como ya pasaba en la fase 0,5) y las mascarillas brillan por su ausencia tanto en adultos como en menores ¿Cómo vamos a concienciar a nuestros alumnos de que en la escuela hay que cumplir todo un protocolo para prevenir el contagio de la Covid-19? (Vanessa, maestra de infantil y primaria en L'Hospitalet)

"Nos estamos rompiendo la cabeza para ver cómo organizar la escuela y la realidad en la calle es completamente diferente a la realidad que vivirán en la escuela. En los colegios no podemos fomentar la cultura del miedo. Todos los niños y adolescentes saben que lo que ha pasado con la pandemia no es normal pero también que entre todos hemos de hacer que sea lo mas normal posible".

"En los colegios no podemos fomentar la cultura del miedo. Todos los niños y adolescentes saben que lo que ha pasado con la pandemia no es normal pero también que entre todos hemos de hacer que sea lo mas normal posible"

¿Ya se ha pensado en cómo se organizará el curso por ser la mitad de este en línea? ¿Con qué recursos extra se tendrá que dotar a alumnos y docentes? (Patria Coll)

"La sociedad aprende de los niños y a través de ellos. En una situación de pandemia como esta hemos de ser conscientes de lo que nos sirve para avanzar como comunidad. Y hemos de ver con qué ratios llegamos a septiembre. Ahora tenemos ratios por criterios sanitarios que hemos estimado prudente bajar un poco para dar más margen y seguridad al desconfinamiento".

¿Qué se hará para que los niños puedan adquirir todos los conocimientos que no pudieron aprender durante el confinamiento? ¿El curso que viene será más intenso? (Miranda López)

"El temario es recuperable, no nos tendríamos que preocupar a estar alturas de los contenidos. No se trata solo de temario todo lo que se adquiere en las escuelas sino de muchos aprendizajes. El inicio del curso que viene no será normal y si tenemos que adaptar contenidos y espacios lo haremos".

"El inicio del curso que viene no será normal y si tenemos que adaptar contenidos y espacios lo haremos"

En caso de que se hayan de reducir contenidos para poder ajustar el programa a la "nueva normalidad" educativa, ¿Qué criterios se seguirán para decidir dónde se recorta? (Aurora Clavain)

"Criterios educativos pero adaptados por cada centro educativo. Educació marcará instrucciones y pautas pero permitiremos autonomía y flexibilidad dentro de cada escuela e instituto. El temario de trabajo por proyectos o por competencias. se esta actualizando día a día. Y todo lo que nos ha pasado con esta crisis sanitaria nos ha de servir para irnos adaptando".