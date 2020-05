El PP pide exonerar las tasas de ocupación de terrazas de restauración en los puertos de Palma, Mahón, Ibiza y la Savina

Según ha informado el senador 'popular' por Menorca, Jordi López-Ravanals, este viernes en nota de prensa, la "Autoridad Portuaria lo único que ha planteado es la posibilidad de ofrecer el doble espacio manteniendo las tasas correspondientes. No obstante, debido a los grandes problemas de esta temporada, los representantes del sector pidieron reducciones alineadas con la disminución de la facturación en estos locales, algo completamente lógico".

En este sentido, ha destacado "la delicada situación que vive la gran mayoría de negocios, condicionados por la temporalidad" y ha reiterado la "necesidad de tomar medidas adecuadas para facilitar su recuperación ante los efectos de esta grave crisis sanitaria y evitar que muchos tengan que cerrar definitivamente".

Por esto, ha explicado, "considerando la situación excepcional de esta temporada, el PP solicita exonerar estas tasas al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana".

"No es de recibo que la inmensa mayoría de ayuntamientos estén procediendo a suspender la aplicación de ordenanzas fiscales de ocupación de vía pública para sillas y mesas en terrazas y por tanto exonerando su pago y Sánchez no mueva ni un dedo y a lo máximo que llegue es a doblar ocupación cuando en muchos casos por cuestiones físicas no puede darse y además ya están obligados a ello si quieren cumplir con las medidas de distanciamiento social que el propio Sánchez impone o en otro caso tendrían que seguir pagando la tasa con la mitad de ocupación", ha añadido.

"Menos Aló Presidente y más medidas efectivas y comprometidas con la gente", ha concluido senador 'popular' por Menorca, Jordi López-Ravanals.