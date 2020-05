Compromís critica el "tracte diferenciat" a Euskadi i Navarra amb l'ingrés mínim i exigeix igualtat per a la Comunitat

En aquest sentit, ha preguntat si per a l'Executiu "existeixen comunitats autònomes de primera, segona o tercera categoria" i si va a rectificar aquesta situació i va a permetre la possibilitat de transferir la gestió de l'Ingrés Mínim Vital en aquells casos en el que així se sol·licite".

Mulet es dirigeix d'aquesta manera al Govern de coalició després de conéixer l'acord aconseguit pel Ministeri de Seguretat Social amb Euskadi i Navarra, que podran tramitar la nova prestació assumint les funcions corresponents a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, segons ha informat Compromís en un comunicat.

Al seu juí, aquesta diferenciació suposa una "nova falta de respecte a la resta de comunitats autònomes, algunes d'elles, com les valencianes, avantguardistes en polítiques socials".

En aquest punt, ha recordat que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha exposat la necessitat que l'Ingrés Mínim Vital es gestione com actualment fa amb la dependència. És a dir, que l'Estat transfereix els fons -"encara que en el cas de la dependència la Comunitat Valenciana solament rep el 12%", recalca- i la comunitat autònoma ho gestione a través dels servicis socials, sobre els quals té competència.

Davant aquesta situació, el senador Carles Mulet reclama al Govern central la còpia dels acords firmats pel Govern amb els governs de les comunitats autònomes basca i/o navarresa o el PNB per a la gestió de l'Ingrés Mínim Vital "o altres instruments o acords transitoris sobre aquesta matèria".

En aquest sentit, pregunta per què per al Govern central la Generalitat Valenciana "ha de tindre menys drets dels d'Euskadi o Navarra o si existeixen comunitats autònomes de primera categoria, i unes altres de segona i tercera".

En relació a les reunions informatives que ha mantingut el Ministeri de Seguretat Social amb la Conselleria d'Igualtat per a tractar el desenvolupament de l'Ingrés Mínim Vital, el senador de Compromís vol conéixer els motius pels quals el Govern "no ha volgut atendre les peticions de la Generalitat per a abordar la coordinació en la gestió d'aquesta ajuda".

Així mateix, sol·licita còpia de les respostes donades pel Ministeri o pel Govern als requeriments o les comunicacions formals (cartes, correus electrònics oficials o altres mitjans) remesos pel Consell de la Generalitat o qualsevol conseller o consellera en les quals se sol·licita al ministre de Seguretat Social, Inclusió i Migracions o al Govern que considere diverses opcions o propostes per a l'aplicació d'eixa renda.