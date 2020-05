Coronavirus.- Tendències de consum postCovid-19: alimentació saludable i producte local, a bon preu

Així es mira al futur des d'empreses com Mercadona, Consum o Ikea Food, que aquest dimecres han participat en una taula redona virtual organitzada pel centre tecnològic Ainia, amb el títol 'La gran distribució treballant cap al futur. Les empreses davant el desafiament del Covid-19'.

Malgrat la "incertesa" que predomina en aquests temps, aquestes companyies aposten per "tirar endavant amb innovació" per a adaptar-se i fins i tot avançar-se a les noves necessitats, ja siga en matèria de seguretat, hàbits socials i de teletreball, tendències o nous productes.

I també per a avançar en la sostenibilitat, doncs encara que admeten que la pandèmia ha deixat "en pause" la reducció de plàstics en favor de la seguretat sanitària, també creuen que el temps a casa ha servit per a ser "més conscients" de totes les deixalles que es generen i de la importància del medi ambient.

Per açò, preveuen continuar a la cerca de productes substitutius més sostenibles i plàstics reciclables, en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). "La societat va a seguir exigint un ús responsable del plàstic, però no demonitzar-ho".

Així ho apuntaven i director de Qualitat de Mercadona, Luis Plà, el director de Màrqueting de CONSUM, Manuel García, i el Country IKEA Food Manager, Carlos Cocheteux, durant la taula virtual moderada per la directora general d'Ainia, Cristina del Campo.

MERCADONA PREPARA NOUS PLATS 'LLESTS PER A MENJAR'

Durant el debat, el director de Qualitat de Mercadona, Luis Plà, ha assenyalat que els hàbits saludables serà un dels "punts clau" en l'alimentació després de la pandèmia. Abans ja es percebia aquesta tendència però ara la "preocupació" per immunitzar-se ha fet que cobren més força els productes sans i complements vitamínics, mentre els "productes capritx" que eixiran de la cistella.

Els clients demandaran "el més sa possible al menor preu possible", a causa de l'impacte de la crisi, ha augurat. En qualsevol cas, la cadena de supermercats no preveu canvis en proveïdors, el 85% d'ells espanyols.

El que sí contempla és la "innovació" com a punt clau del seu desenvolupament. "Si deixes de sorprendre els clients vas pendent a baix", ha advertit.

En aquest sentit, Pla ha anunciat que Mercadona prepara ja nous plats de la seua secció de 'Llests per a menjar' per a acompanyar la recuperació de l'activitat econòmica. Segons preveu, la reobertura gradual d'empreses farà que a partir de la setmana vinent torne la demanda de plats preparats i la cadena de supermercats vol "innovar" amb nova oferta, després de dos mesos de confinament en els quals era impossible vendre un sandwich, ha exemplificat.

Així mateix, Pla confia que el 'canal HORECA' o de distribució a Hotels, Restaurants i Cafeteries torne a la normalitat i retornen a ell els aperitius que havien augmentat a casa les primeres setmanes d'estat d'alarma.

CONSUM TREBALLA EN NOUS ETIQUETATGES

En Consum, el seu director de Màrqueting, Manuel García, ha subratllat també la demanda d'un "etiquetatge més transparent" dels productes. Els clients volen més claredat quant a ingredients, origen i seguretat i de fet, la cooperativa valenciana treballa ja en un projecte per a millorar l'etiquetatge, de manera que faciliten la informació als clients.

En aquest punt, García ha precisat que aquests canvis no tenen res a veure amb codis QR o realitats augmentades. "Els clients volen fer una compra ràpida", així que els canvis seran sobre el producte, independentment que després es puga ampiar la informació en la web.

VENDA ONLINE, CREIXENT PERÒ ENCARA "INSIGNIFICANT"

Quant a la venda online, Mercadona ha augmentat més del doble la venda per aquesta via, encara que encara no arriba a representar el 4% de les seues vendes i encara que la tendència seguirà en augment, segueix sent un percentatge baix.

El mateix passa en Consum, on la tendència a l'alça en la venda online també resulta encara "insignificant". Així, la seua principal aposta seguirà centrada en l'experiència de compra en el punt de venda: més segura i més àgil.

En IKEA Food les vendes per internet s'han disparat un 400%, la qual cosa els ha portat a utilitzar per primera vegada les plataformes Delivery de repartiment i els fa veure possibilitats en el 'take away', ha apuntat el Country IKEA Food Manager, Carlos Cocheteux.