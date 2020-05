Coronavirus.- Fiscalia manté investigacions en 19 residències de la Comunitat i preveu arxivar dos aquesta setmana

Així ho ha indicat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció Civil de València, Ana Lanuza, qui ha manifestat que la situació pareix estabilitzada encara que segueixen "sense baixar la guàrdia" per a estar al costat de les famílies que "tant estan patint amb aquesta crisi sanitària", ha dit.

Es tracta d'investigacions civils, no penals, per a estar al costat d'aquest col·lectiu que s'ha vist tan perjudicat pel coronavirus.

Pel que fa a incidències detectades, Ana Lanuza ha posat de manifest que una de les residències s'ha queixat que no disposa de material suficient de protecció davant del coronavirus; mentre que a la fiscal li crida l'atenció que una instal·lació en la qual s'ha registrat un nombre elevat de defuncions no ha sigut intervinguda mèdicament per Sanitat.

"És cert que aquesta residència té molts interns traslladats a l'hospital, però s'han intervingut unes altres amb menys morts i no arribe a comprendre el motiu", ha asseverat. A aquesta residència, situada en la província de València, se li va donar un reforç d'una infermera durant cinc dies, però cap metge, ha puntualitzat.

Una altra residència ha traslladat aquesta setmana al ministeri públic que una infermera que els havien aportat com a reforç, la més qualificada del centre, ja ha sigut retirada de les seues funcions per part de Salut Pública.

Així mateix, la fiscal ha traslladat que un centre ha comentat que "ho està passant mal" perquè té prou interns concertats i la Conselleria no els paga el que els deu, amb el que no poden fer front al pagament a proveïdors i, a més, han de contractar més personal.

Segons les últimes dades aportades per la Conselleria de Sanitat, a dia de hui hi ha algun cas positiu en 78 centres de majors de la Comunitat Valenciana -12 en la província de Castelló, 32 en la d'Alacant i 34 en la província de València-.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències a la Comunitat: huit en la província de Castelló, set en la d'Alacant i 13 en la de València.