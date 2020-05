Patricia Steisy, de 'MyHyV', muestra su cambio físico tras perder siete kilos: "Lo he conseguido en tres semanas"

Patricia Steisy se ha animado ha mostrar el cambio físico que ha experimentado en tres semanas tras proponerse adelgazar siete kilos. Al parecer, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y su novio, Pablo García Pisa, han ganado peso durante el periodo de confinamiento, por lo que se han puesto manos a la obra para recuperar su figura.

La pareja se ha sometido a la ayuda de profesionales que han diseñado un plan de adelgazamiento concreto para cada uno, tal y como se ha podido ver a lo largo de estas semanas en sus respectivas redes sociales, donde ambos han demostrado que están implicados en cumplir la dieta y sus menús saludables.

Los resultados no se han hecho esperar. Así lo ha demostrado la influencer en una fotografía en su perfil de Instagram. "En total he perdido 7 kilos. Todo esto lo he conseguido en tres semanas. Os lo cuento todo encantada", se lee en el texto que acompaña a la instantánea, donde aparece posando en ropa interior.

Además, Steisy también ha enseñado el antes y el después a través de la publicación de una storie, mostrándose de lo más satisfecha con su progreso.