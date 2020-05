"Va por ti, que no tienes vergüenza ni decencia": la reprimenda de una doctora a los escépticos con la pandemia

"Va por ti, que sigues pensando que no ha sido para tanto. Que no tienes vergüenza ni decencia". Son las duras palabras de la doctora Elena Casado en un hilo de Twitter que carga contra los escépticos con la pandemia, los que no respetan las medidas de seguridad ni el trabajo de los sanitarios, poniendo por delante sus propios intereses.

Las publicaciones, que cada vez se comparten por más usuarios, muestran el enfado de la doctora con quienes subestiman las pérdidas que ha sufrido la sociedad con la pandemia. "Si crees que esto ya ha pasado y que es un invento para tenerte controlado, deberías colgarte un cartelito en la frente para que cuando te cruces con alguien que lo ha perdido todo te dé las gracias", escribió.

Va por ti, maj@, que te has creído que ya no se muere gente cada día. Porque de los últimos 50 muertos ningun@ llevaba tu apellido. Ningun@ te había dado un abrazo. Ningun@ te dio la vida o te llevaba la merienda al colegio. — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 25, 2020

Como personal sanitario, muestra indignación por el poco respeto, bajo su punto de vista, de algunas personas con los trabajadores de sanidad. Denuncia que el espíritu de los aplausos a las ocho se ha desvanecido: "Este hilo va por ti, que nos llamas al hospital y ya se te han olvidado los aplausos, que nos dices de malas maneras: Y qué hay de lo mío? Que llevo tres meses esperando que me miren el juanete".

La doctora Casado recuerda con enfado a los lectores del hilo colgado en su perfil que muchos sanitarios han muerto defendiendo a la sociedad de esta pandemia, y dirige duras palabras a quienes no valoran ese esfuerzo y esas pérdidas: "Nos hemos infectado, quemado, agotado, han muerto por ti trabajadores. Por ti. Te lo voy a repetir: han muerto sanitarios trabajando por curarte. Por cuidar a todos los ciudadanos de este país", asevera.

Ve tú a decirle a los hijos del último sanitario muerto que si está muerto es porque decidió trabajar en sanidad, y que tú tienes derecho a ir sin mascarilla al mercadona. — Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 25, 2020

Por último, remarca que valorar el trabajo de los sanitarios y evitar que haya sido en vano es cosa de todos, una responsabilidad de toda la sociedad que pasa por respetar las medidas de seguridad. "Los sanitarios nos metemos a trabajar en esto porque queremos cuidar a las personas. Pero sabes qué, chato? Que esto es cosa de dos. Aquí hacemos un pacto, tú y yo. Yo lo doy todo por ti, mis noches, mis años, mi desgaste vital. Pero tú? Tú tienes que poner de tu parte".