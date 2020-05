Ayudas al sector primario o test en centros para garantizar la vuelta a las aulas, propuestas de Vox en CLM

Así lo ha desgranado Arias en una entrevista a Europa Press, en la que ha abogado, siguiendo las propuestas de Vox en el marco nacional, que se asegure el pago de la nóminas de los trabajadores para que en la región no se pierda tejido productivo ni competitividad.

Arias señala que el Ejecutivo de Emiliano García-Page no ha definido con claridad las pautas a seguir para la vuelta a los colegios, y no es partidario de que la mitad de alumnos se quede trabajando desde casa y la otra mitad acuda a clase, algo difícil de combinar con la conciliación de las familias que tengan varios hijos en centros distintos.

Por ello, insiste en la realización de test al alumnado y asegurar la seguridad en las aulas y "si hay algún alumno que no pueda ir" -al estar contagiado por coronavirus- "pues no va", como ha pasado en otras circunstancias, ha señalado Arias.

Respecto a las medidas del sector primario, ha rechazado la idea de García-Page de poner en marcha un observatorio regional de precios agroalimentarios. "Eso no lo puede hacer, lo que no dice es si va a apostar porque el producto nacional sea el que se venda y no entren otros productos, que deben cumplir las mismas condiciones sanitarias que cumplen los españoles".

"PARALELISMO" ENTRE PAGE Y SÁNCHEZ

Respecto a la gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha en la crisis del coronavirus, Arias ha indicado que "hay un paralelismo de lo que pasa aquí y lo que pasa a nivel nacional", ya que García-Page como Pedro Sánchez, a su entender, "dice que la responsabilidad no es suya".

"Al principio decía que la culpa era de los niños, después que venía una avalancha de madrileños, después ha echado la culpa a que la población es muy anciana. Es continuamente irresponsable", ha afirmado.

También ha trasladado este "paralelismo" nacional y regional con la relación de Ciudadanos y PSOE, precisando que en el pacto entre ambos partidos para la reconstrucción de Castilla-La Mancha, la formación naranja da "balones de oxígeno" al presidente regional. "Han publicado simplemente los puntos, hay que conocer los pormenores de lo que han pactado".

Tal y como ha expuesto Arias, dirigiéndose a García-Page, "si tienes voluntad de acuerdo y de gestionar la pandemia, llamas desde el primer día a todos los partidos", pero "no a toro pasado", lo que a su entender, significa "buscar rédito político" para "no perder apoyos y que la culpa se reparta entre todo el mundo".

LLAMADA DE NÚÑEZ Y BLOQUEO DE PAGE

Respecto a su contacto con el resto de partidos políticos en la región en este escenario de crisis, el presidente provincial de Vox en Toledo ha señalado que al líder del PP, Francisco Núñez, le dió su número de teléfono hace un año -en el debate televisivo previo a las elecciones autonómicas- y por el momento no han tenido contacto.

"Le di mi teléfono y siempre que me ve dice que me va a llamar", ha aseverado Arias, que añade que el presidente regional le ha "bloqueado en Twitter", por lo que cree, que no quiere hablar con él. "Estaré encantado de hablar con quien quiera hablar conmigo y estaré encantado de ser yo quien llame a otros líderes", se ha ofrecido Arias.

AFILIACIONES

En otro orden de cosas, respecto a las afiliaciones de Vox, Arias ha concretado que en la provincia de Toledo llegan a los 1.446 afiliados, contando desde las primeras elecciones generales, y ha destacado que tras el confinamiento ha habido un repunte de entre 75 y 80 altas, mientras que se han registrado cinco bajas.

Achaca a este ligero aumento en los últimos dos meses a "que la gente está descontenta con este gobierno y con las medidas que está tomando", y a que los ciudadanos "ven en Vox una alternativa clara y firme".

En este punto, preguntado por el estado de la formación en Toledo tras problemas internos, ha defendido que el "partido goza de buena salud", y en la capital hay "una excelente concejal que defiende los valores de Vox". "Ahora mismo la provincia está unida en lo importante".

Tras la última encuesta publicada que otorgaba a Vox un escaño en el Parlamento regional, Arias ha querido tomar estas estimaciones con "cautela", aunque se muestra convencido de que entrarán en la Cámara castellanomanchega en las próximas elecciones autonómicas.

Preguntado por si cree que el electorado de Ciudadanos podría decantarse por Vox, Arias ha indicado que existe la posibilidad de que puedan ver "coherencia" en los argumentos de esta formación con "opiniones que públicamente querían escuchar en los suyos". "Más que de derechas o izquierdas hablaría de coherencia y sentido común. Pienso que puede ser no solo de Ciudadanos, también del PSOE, incluso del PP", ha afirmado.

Arias ha insistido en la idea de que Ciudadanos le da balones de "oxígeno" a los socialistas tras su pacto para limitar a 15 días el estado de alarma y preguntado por sí líderes como Juan Carlos Girauta o Marcos de Quinto tendrían cabida en las filas de Vox, ha preferido no valorar si pudiera darse esa posibilidad, ya que son opciones personales de cada uno.