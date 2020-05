Quién fabrica las mascarillas de Mercadona, Carrefour, Alcampo, Lidl y DIA

Antes de que esta semana el Gobierno hiciese obligatorio el uso de mascarillas como medida de prevención para evitar contagios, muchas cadenas de supermercados como Mercadona, Carrefour, Alcampo, Lidl o DIA venden ya este producto, que hasta hace poco se encontraba solo en farmacias.

¿Quién fabrica esas mascarillas que venden los supermercados? Según indican desde Los Replicantes, estas empresas están recurriendo a fábricas y proveedores chinos.

Mercadona

La cadena que dirige Juan Roig ha puesto a la venta desde este viernes mascarillas higiénicas no reutilizables de la marca Deliplus, en paquetes de 10 unidades, por un precio de 6 euros (0,60 la unidad).

Estas mascarillas son fabricadas por las empresas chinas Guangdong Asano Technology, Ningo Beilai, Liuyang Sanli, Fujai Minjun y Fujian Youran Health Material Technology, informa Los Replicantes.

Carrefour

Carrefour, por su parte, dispone de dos tipos de mascarillas: higiénicas no reutilizables y del tipo FFP2/KN95, que se venden en tres formatos diferentes con diferente precio. Las mascarillas higiénicas no reutilizables se venden en paquetes de 25 unidades a 14,90 euros (0,59€/unidad) y en paquetes de 10 unidades a 6 euros (0,60€/unidad), estas últimas fabricadas en China por Beifa Group.

En el caso de las mascarillas FFP2/KN95, están disponibles en un pack de 5 unidades a 20 euros (4€/unidad). Estas son traídas desde China por la empresa proveedora Peycar Pontevedra S.L., especializada en la fabricación de vestuario y equipos de protección individual (EPI).

Alcampo

Esta cadena de supermercado vende mascarillas quirúrgicas desechables, así como las del tipo FFP2. Las quirúrgicas se venden en un pack de 50 mascarillas por 29,50 euros —de la empresa Starplus Garments, de Shanghai—, mientras que las FFP2 se distribuyen en un formato de 5 mascarillas por 13,75 euros e individualmente, por 2,75 euros, importadas de la empresa china Bacci Clothing.

En Alcampo Fuenlabrada tenemos pack de 50 mascarillas quirúrgicas por 29,50€. Pack de 5 FFP2 por 13,75 € y pack de 1 FFP2 por 2,75 €.

Lidl

La cadena de supermercados alemana vende mascarillas que importa de la empresa china Shaoxing Fuqing Health Products, en paquetes de 50 unidades por un precio de 29,99 euros (060€/unidad).

DIA

El Grupo DIA vende mascarillas médicas desechables que compran a un proveedor español, You Are The Princess S.L., que a su vez las trae de China. Se distribuyen en bolsas de 10 unidades por 6 euros (0,60€/unidad).