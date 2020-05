Carrefour amplía el tipo de mascarillas a la venta en sus supermercados y online

Desde este jueves, el uso de mascarillas es obligatorio en espacios cerrados y en la vía pública cuando no sea posible mantener las distancia mínima de dos metros entre personas. Para conocer mejor qué tipo de mascarillas se adapta mejor a cada situación, el Ministerio de Consumo elaboró esta guía.

En este contexto en el que las mascarillas toman más importancia si cabe, la cadena de supermercados Carrefour ha anunciado la nueva gama de mascarillas que estarán disponibles en sus establecimientos.

Mascarillas higiénicas no reutilizables

Hasta ahora, Carrefour sobre todo contaba con mascarillas higiénicas no reutilizables que son las recomendadas para la población general sana que no tiene contactos con enfermos de Covid-19.

La compañía anuncia la venta de estas mascarillas higiénicas no reutilizables en packs de 25 unidades a 14,90€ (0,59€ la unidad) y en packs de 10 unidades a 6€ (0,60€ la unidad).

Estas mascarillas cumplen con la normativa UNE0064 y tienen una eficacia de filtración bacteriana del 95%. Las mascarillas son para adultos y niños a partir de 12 años y protegen de adentro hacia fuera.

Mascarilla higiénica reutilizable y mascarilla FFP2

La propia Carrefour señala que las mascarillas higiénicas reutilizables son "las primeras del mercado conforme a norma". Estas mascarillas cumplen con la normativa UNE065 y tienen una doble capa de Lyocell. Hay talla para adultos y niños y se venden en packs de 2 unidades por 7€. Según la Asociación Española de Normalización, esta mascarilla "debe poder aguantar al menos 5 ciclos de lavado y secado manteniendo sus prestaciones".

Las mascarillas FFP2 son un tipo de mascarilla autofiltrante desechable capaz de filtrar el 92% de las partículas del aire. Este tipo de mascarilla protege y limita la propagación del contagio. Cuenta bandas ajustables y clip nasal y el pack de 5 unidades cuesta 20€.

Cubremascarillas

Aparte de mascarillas, también anuncian packs de cubremascarillas. Estas cubremascarillas están diseñadas para incorporar encima de cualquier elemento de protección respiratoria y evitar el contacto directo de la mascarilla con las manos. Protege la mascarilla y previene de salpicaduras.

Pueden ser encontradas en blanco en packs de 3 unidades por 5€ o con estampados, en packs de 2 unidades por 5€. Son lavables y se ajustan mediante cordones o gomas. En el caso de las de estampados, hay tallas para adultos y niños.